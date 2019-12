Klokani se zlobí kvůli (ne)penaltě. Havel: Sudí u videa řekl, že by ji pískl | iSport.cz

Čtyři měsíce se trmáceli po republice a domů do Ostravy se vraceli s prázdnou, jen někdy s bodem. Tomu je konec! Baník poprvé od druhého srpna zvítězil na cizím stadionu. Co víc, po vítězství 2:0 obral Bohemians, kteří doma na podzim ještě neprohráli. Klokani se ale vztekali. Za stavu 0:1 se dožadovali penalty po sporném střetu Milana Havla s Václavem Procházkou. Nepískalo se. Navíc ve vzduchu lítá obvinění jednoho z aktérů.

Po zápase se v Ďolíčku řešily jiné věci než výhra Baníku, skvělý výkon Nemanji Kuzmanoviče, nebo trápení Bohemians v koncovce. Do vášnivé diskuse se dostal velmi sporný zákrok Václava Procházky na pronikajícího domácího univerzála Milana Havla. Ten si v rohu pokutového území zády k brance kryl míč, chtěl jít do protisměrné kličky, když v tu chvíli došlo ke kontaktu se stoperem Baníku. „Byla to jasná penalta,“ vztekal se postižený hráč pro klubovou televizi. A dodal ještě jednu podstatnou větu. „Po zápase jsem hovořil s rozhodčím u videa (Petrem Ardeleanem), a ten mi říkal, že by ji pískl.“

Bác! Jak to celé probíhalo?

Ke komunikaci hlavního rozhodčího Ondřeje Cieslara s videorozhodčím opravdu došlo. Diskuse netrvala dlouho, jelikož od střetu se více než minutu hrálo, a Ardeleanu měl dost času projít si inkriminovaný moment. Ovšem vzhledem k interpretaci Havla je přinejmenším velmi zvláštní, že Cieslar neodešel na přezkum k obrazovce.

Pokud Havel mluví pravdu - a zároveň Ardeleanu hlavnímu arbitrovi doporučil kontrolu u videa – pak Cieslar vážně pochybil. Podle nařízení české komise rozhodčích se totiž v takovém případě musí vždy vydat k obrazovce.

Anebo pak existuje jiná možnost: Ardeleanu kolegu na hřišti nevyzval, a jen pak řekl svůj úsudek Havlovi.

A ještě jedna rovina: i kdyby si Ardeleanu myslel o penaltě cokoliv, nutně neznamená, že by měl Cieslara volat. Podle informací iSport.cz přesně k tomu došlo, Ardeleanu situaci nevyhodnotil jajo zjevné pochybení. Jelikož šlo o sporný souboj, nikoliv stoprocentní, nemusel to vyhodnotit jako zjevnou chybu. Pak video rozhodnutí hlavního sudího nerozporuje.

To však nic nemění na faktu, že Bohemians se cítili poškozeni. Z jejich pohledu šlo o nedovolený zákrok.

„Na půlce by to mohl být faul, tak proč by to nebyl faul ve vápně? Viděli jsme to na mobilu, takže to nebyl úplně kvalitní záběr, ale za mě to vypadalo, že to je faul. Chápu, že rozhodčí to nemusí vidět, ale k dispozici byl VAR…,“ zhodnotil celou záležitost Luděk Klusáček, trenér Bohemians. Jeho protějšek Bohumil Páník se k osudovému momentu nechtěl vyjadřovat.

Také Baník se dožadoval pokutového kopu po ruce Petra Hronka. Jelikož ale pracant v zelenobílém si paži nastřelil při odkopu, v tomto případě rozhodl Cieslar správně.