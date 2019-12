Hašek glosoval krásné góly Sparty: Můj se mi líbil víc. Ukázali jsme sílu! | iSport.cz

Sparťanský záložník Martin Hašek slaví spolu s Adamem Hložkem branku do sítě Mladé Boleslavi • Barbora Reichova / Sport

„Bylo to nepříjemné, protože jsme první gól inkasovali z ojedinělé akce. Nic nenasvědčovalo tomu, že bychom měli dostat branku. Z mého pohledu jsme trochu znervózněli, nebyli jsme už tolik dominantní jako v úvodu zápasu, kdy jsme hráli velmi dobře. Druhý inkasovaný gól byl ještě větší komplikací. Mám radost, že jsme se i přesto dokázali zvednout a nakonec vyhrát, navíc takovým rozdílem. Padlo sedm branek, takže pro fanoušky to musel být krásný zápas.“

Poté, co Středočeši ve druhém poločase vyrovnali na 2:2, jste bleskově odpověděli a vzali si opět vedení na svoji stranu. Nakonec jste přidali ještě dva góly. Prokázali jste, že v týmu je vítězný duch?

„Když budu hodnotit jen dnešek, tak je to jedině dobře, že jsme dokázali zareagovat. Tým ukázal sílu, protože není snadné vést 2:0 a udělat z toho během chvíle výsledek 2:2. Na hřišti pak máte všelijaké pocity. Ukázali jsme, že sílu máme a že si dokážeme poradit i s nepříznivým vývojem zápasu.“

Parádně se z dálky trefil Michal Sáček, o pár minut později vy. Který gól byl hezčí?

„Mně se líbil víc ten můj (směje se). Oba góly byly velmi důležité, vždyť už v osmé minutě jsme vedli 2:0, což je příjemné.“

Boleslavský záložník Marek Matějovský prohlásil, že hráči Sparty spoustu pádů přihrávají. Co vy na to?

„Budu mluvit jen za sebe, protože já se snažím vždycky dodržovat fair play, hrát fotbal a nic nepřihrávat. Ostatní hodnotit nebudu, to mi nepřísluší.“

Díky výhře jste se posunuli na třetí místo, je to úleva?

„Sice jsme třetí, ale pro nás je důležité, abychom se soustředili pouze sami na sebe. Pokusili se vyhrát každý zápas a uvidíme, na co to bude v konečném součtu stačit.“

Na druhou stranu po 13. kole byla vaše ztráta na druhou Plzeň 11 bodů, stáhli jste ji na pět. Živíte tedy naději na boj o druhé místo?

„Je to příjemné, že se její náskok ztenčuje. Víc k tomu asi nemám co říct.“

Máte nějaký interní cíl, do jakého místa chcete skončit?

„Jak už jsem řekl, chceme vyhrávat všechno a skončit v tabulce co nejvýš to půjde.“

