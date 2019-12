O Hellebranda je zájem! Talent Slovácka chce Slavia, řeší i zahraničí | iSport.cz

Podle informací Sportu o něm vážně uvažuje pražská Slavia! „V zimě by ho koupila a nechala ve Slovácku na hostování. Anebo jinde,“ uvedl náš zdroj. Odchovanec Zlína s výjimečnou kopací technikou a sebevědomím zaujal i Plzeň. Agentura Sport Invest, která ho zastupuje, řeší i transfer do Nizozemska.

„Má budoucnost. Ale i kdyby někam přestoupil, měl by zůstat tady,“ naznačil kouč Martin Svědík, který Hellebrandovi obezřetně míchá minutáž. Proti vicemistrovi mu dopřál závěrečnou desetiminutovku. „Říkal, že bude lepší, když půjdu do unavené obrany a ať to zkusím rozhodnout. Věřím trenérovi. On ví, co a jak,“ reagoval talent, který má pořád silové a kondiční rezervy.