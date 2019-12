INSIDER: Plzeň si nevěří! Na Guľu bych byl zvědavý, ale Vrba se nevyčerpal | iSport.cz

Čtrnáct bodů. Takový rozdíl si fotbalová Plzeň hýčkala na podzim před dvěma lety coby ligový lídr. Jenže teď je to naopak, dívá se na záda pražské Slavii. A zatímco na podzim 2017 byl trenér Pavel Vrba po návratu na západ Čech na vrcholu, nyní se bere takřka za hotovou věc, že se blíží jeho konce. „Největší problém Plzně je ve ztrátě sebedůvěry,“ míní bývalý reprezentační obránce Martin Jiránek ve svém pořadu Ligový insider. „Slavia je úplně jinde, vracíme se do starých dob, kdy takhle dominovala Sparta,“ srovnává.

Přestože Plzeň stále drží druhé místo, je na ní znát výsledkový i herní sesun. To se potvrdilo i na Slovácku, které dokonce už podruhé Západočechy přemohlo, tentokrát 2:1.

„Je znát, že si mužstvo nevěří, poslední dva měsíce nezvládá venkovní utkání,“ glosuje Jiránek. Nemyslí si při tom, že by se vyčerpal potenciál kouče Vrby, navíc podle něho není v Česku dostatek kvalitních trenérů, kteří by ho mohli nahradit. Na druhé straně by byl zvědavý na největšího kandidáta na jeho místo – šéfa slovenské jedenadvacítky Adriána Guľu. „Bylo by to hodně zajímavé, je mladý, mohl by přinést něco úplně jiného,“ míní Jiránek.

Štěstím Viktorie podle Jiránka je, že je na dosah zimní přestávka a bude se moci zkonsolidovat. I proto věří, že druhé místo uhájí. „Ale kdyby hráli jako poslední měsíce, ještě se budou muset strachovat,“ upozorňuje.

Už na dostřel pěti bodů se přiblížili pronásledovatelé – Sparta, která se vyhoupla poprvé v ročníku na třetí místo, Mladá Boleslav či Jablonec. Mezi nimi to prý může být hodně vyrovnané – i navzdory tomu, že Letenští porazili v neděli Středočechy 5:2. „Nemyslím si, že výsledek ukazuje na takový rozdíl v kvalitě,“ tvrdí Jiránek.

Ten má velké pochopení pro rozhořčení Mladé Boleslavi, které se nelíbil výkon rozhodčích v čele s Pavlem Rejžkem. „Nechci si kazit hloupou větou dojem z utkání, na hřišti byli lidé, kteří tempu a kvalitě hry nestačili,“ pronesl trenér Jozef Weber.

„Absolutně s ním souhlasím, rozhodčí to od první minuty nezvládal,“ přitakává Jiránek, jehož udivily zvlášť dvě žluté karty a vyloučení kanonýra Nikolaje Komličenka. „Byly hodně přísné, šel do soubojů naplno, ale ne s úmyslem trefit hráče,“ hodnotí Jiránek.

Právě o Komličenkovi se znovu spekuluje v souvislosti s pražskou Slavií – byť se trenér Jindřich Trpišovský dříve nechal slyšet, že si není jistý, že by zapadal do náročného způsobu hry jeho mužstva. „Tihle útočníci tolik nepracují pro mužstvo, ale pak jsou v pravý čas na pravém místě a dají gól. Takový typ je i Komličenko. Slavia hledá jiné, ale já bych si ho v ní představit uměl…“

Podívejte se na VIDEU i na to, jak Martin Jiránek hodnotí výkon sparťanského stopera Georgese Mandjecka a jak je na tom podle něho útočník Benjamin Tetteh.