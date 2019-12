Liga pomáhá malým fotbalistům. Závěr podzimu patří akci Zelený život | iSport.cz

Do charitativní akce Zelený život se zapojil i bývalý fotbalový obránce Zdeněk Grygera • Repro iSport.TV

Závěrečné kolo podzimní části FORTUNA:LIGY bude spojené s akcí dobré vůle – konkrétně s Nadačním fondem Zelený život. O co v tomto projektu, založeném Ligovou fotbalovou asociací, jde?

Zelený život již několik sezon podporuje mladé fotbalisty a fotbalistky ze sociálně slabších rodin ve věku 5 - 15 let. „Myšlenka sociální odpovědnosti českého profesionálního fotbalu vznikla již před šesti lety. Cílem nadačního fondu je podpořit děti, které by se z důvodu slabší sociální a finanční situace ve své rodině nemohli zapojit do tréninkového procesu ve svém lokálním klubu,“ vysvětluje Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.

Předem daná pravidla určují, za jakých okolností mohou žádat mladí fotbalisté a fotbalistky a jejich zástupci o příspěvek na sportovní činnost. „Maximální roční příspěvek činí 10 tisíc korun a směřovat by měly na přímé náklady spojené se sportováním ve fotbalovém klubu jako jsou členské příspěvky, kopačky či jiné vybavení,“ dodal Hajný.

Nyní o třetím adventním víkendu se proto ve uskuteční tzv. Zelené kolo, kdy se k ligovému nadačnímu fondu připojí všechny kluby FORTUNA:LIGY. „Většina klubů a jejich hráči především v předvánočním čase cítí svoji společenskou povinnost a sami pořádají nebo se účastní různých charitativních projektů,“ uvedl Štěpán Hanuš, ředitel komunikace LFA.

Hráči všech klubů připomenou Zelený život před jednotlivými zápasy 20. ligového kola podpoří společnou fotografií a kluboví funkcionáři zase zelenou stuhou na klopě.

Nadační fond získává příspěvky od partnerů LFA a také z výtěžků různých dobročinných akcí. „Bylo nám ctí, že do nadačního fondu daroval část z výtěžku vstupného ze své rozlučky Tomáš Rosický. Letos jsme zase vygenerovali několik desítek tisíc korun třeba v charitativní aukci hraných dresů,“ doplnil Hanuš s tím, že bližší informace k nadačnímu fondu Zelený život včetně online žádosti o příspěvek najdou zájemci na webu www.zelenyzivot.org.