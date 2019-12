Doležal zničil Boleslav. Energii bere z videí se synem, góly věnuje kobyle | iSport.cz

Společně s Vladimirem Jovovičem řídil výhru 3:2 v Mladé Boleslavi. Útočník Jablonce Martin Doležal dal dva góly svého týmu a na třetí svému parťákovi nahrál. „I na tréninku nám to vychází,“ lebedil si vytáhlý forvard. Doležalovi dodává sílu před zápasy video se synem, které mu posílá manželka, polibky po gólech posílá do nebe své utracené kobyle. Nepřemýšlí nad mistrovstvím Evropy ani nad odchodem z Jablonce.

Spolupráce s Vladimirem Jovovičem vám pěkně sedla, že?

„Jo. Myslím, že i na tréninku nám to vychází, když hrajeme spolu. Víme o sobě.“

Oba máte tři kanadské body. Vy góly levačkou a pravačkou a asistencí hlavou.

„Těší to. Jsem tam od toho, abych dával góly. Daří se mi to, jsem spokojený. Teď budeme mít zasloužené volno, můžeme si ho užít.“

Boleslav doma hodně otáčí zápasy. Nebáli jste se toho při svém vedení?

„Bál jsem se toho hodně. Zvlášť když jsem ve své třetí šanci přestřelil. Bál jsem se, abychom za to nebyli potrestáni. Naštěstí to naše obrana s Vlastou (brankář Hrubý) zvládla.“

Překvapilo vás, že se k vám míč při této příležitosti takhle dostal?

„Překvapilo. Jovo (Jovovič) vystřelil, byla to docela rána, mně to šlo pak o kousíček výš. Škoda, mohlo to tam spadnout a bylo by to ještě sladší, ale i tak jsem rád. Manželka mi poslala video se synem, ať dám gól. Naštěstí to zase vyšlo. Super.“

Manželka vám video se synem posílá před každým zápasem?

„Myslím, že to začalo v Karviné, kdy mi poslala video, že malý křičí gól. Teď mi to posílá před každým zápasem. Když jsem dal minule branku, malý se tak radoval, až spadl ze židle. Jsem rád, že mi oba tak fandí a že je mám.“

Komu vlastně směřujete polibky po gólu?

„Už je to přes dva roky, co nám umřela kobyla, která čekala hříbě. Měla zranění a museli jsme ji nechat utratit. Takhle jí to věnuju za to, jak byla skvělá.“

Před prvním gólem jste vyhrál souboj s Michalem Hubínkem, vše ve vašem podání vypadalo lehce.

„Já hlavně nečekal, že jsem tak rychlý. Když vidím Hubínka, jak je rychlý, čekal jsem, že mě předběhne. Chtěl mi tam dát tělo, naštěstí jsem si ho tam dal já. Věděl jsem, že si to musím seknout, protože běžel kolem mě. Pak jsem viděl, že je místo na zadní tyči. Jen jsem se modlil, abych to trefil. Naštěstí to vyšlo.“

Boleslav - Jablonec: Doležal přešel přes Hubínka a levačkou poslal hosty do vedení 0:1

Jak celkově hodnotíte podzimní část?

„Musíme být hlavně pokorní. Získali jsme dost bodů. Mrzí nás snad jen zápas v Příbrami, kde jsme to absolutně nezvládli (prohra 0:4). Ale jinak si myslím, že když jsme někdy zápasy nezvládali herně, dařilo se nám výsledkově. Je vidět, že máme silný tým. Doufám, že takhle budeme pokračovat.“

Dotáhl jste se na čelo tabulky střelců. Budete na jaře cílit na korunu pro nejlepšího kanonýra?

„Těžko říct, uvidíme. Musím být zdravý. Ale doufám, že mi to tam bude padat dál. Pak uvidíme, co se stane. Třeba jestli vyjde EURO, nebo ne. Nad tím teď ale nespekuluju. Vím, že jsou tam hráči jiného kalibru. Ale jsem rád, že góly dávám.“

A budete hrát na jaře vůbec v Jablonci? Nečekáte, že by se zase mohla ozvat Slavia?

„Mám tu ještě na dva a půl roku smlouvu, takže jsem v Jablonci. Nepřemýšlím o tom, jestli bych šel do Slavie. Ta má našlapaný mančaft, nepřemýšlím o tom. Jsem v Jablonci, daří se mi, mám tu nějakou pozici. Myslím, že to splácím, a doufám, že to budu splácet i dál.“