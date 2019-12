Brabec: Vrba? Jestli končí, je to škoda. Chtěli jsme pro něj tři body | iSport.cz

Fotbalovou tečku za rokem 2019 proti Teplicím ve FORTUNA:LIZE (1:1) nemohl hodnotit pozitivně. Byla plná kontrastu s tím, jak se osobně Jakub Brabec z nejisté pozice po zimním příchodu vypracoval na kapitána Viktorie a vrátil se do reprezentace. „Je to o důvěře trenéra a celého klubu,“ řekl stoper. Teď bude muset s velkou pravděpodobností hledat důvěru u jiného kouče. Pavel Vrba je po dvou a půl letech na odchodu ze Štruncových sadů.

Sám trenér Vrba připustil, že šlo pravděpodobně o jeho poslední zápas na lavičce Plzně. Jak moc i pro vás bylo dojemné vytrvalé skandování fanoušků jeho jména?

„My zatím ještě nemáme informaci, že končí. Ale jestli tomu skutečně tak bude, je to škoda. Odvedl tady kus velké práce, jsme na druhém místě, což není jednoduché se na této pozici držet. Mohlo by to být samozřejmě ještě lepší. Dojemné bylo skandování fanoušků hlavně pro něj, o to víc nás mrzí, že jsme pro něj nezískali tři body.“

Jak jste viděl toto utkání s Teplicemi, ve kterém jste opět ztratili?

„Jsme smutní, že jsme nezvládli ukončit podzim vítězstvím. Fanoušci možná souhlasit nebudou, ale navzdory všem faktorům, ať už počasí či toho, že šlo o závěr podzimu, to nebylo až tak špatné. Příležitosti na vítězství jsme měli, bohužel jsme je nedali. Teplice také, ale nakonec skórovaly z „nešance“. Ale určitě jich neměly tolik, Proto nás mrzí, že jsme nevyhráli.“

Jsou souboje s teplickými buldoky na hrotu Řezníčkem a Marešem hodně těžké?

„Oba dva jsou nepříjemní. Hodně kvalitní útočníci, o čemž jsme samozřejmě věděli. Často hráli do otevřené obrany, protože jsme chtěli zápas zlomit a vyhrát, byť s tímto rizikem, že nám utečou. Proto to občas bylo nahoru-dolů a my je museli nahánět. Paradoxně z toho nám gól Teplice nedaly.“

Kterými slovy byste okomentoval celý podzim?

„Upřímně jsem smutný hlavně se závěrem, kdy jsme ztratili velké množství bodů i se slabšími soupeři. Jestli chceme hrát o titul, tak si nesmíme dovolit takovéto ztráty. Na jaře nám to může chybět.“

Co říkáte na rok 2019 z vašeho osobního hlediska, kdy jste se vypracoval na kapitána Plzně a prožil úspěšný comeback do reprezentace?

„Upřímně se to snažím takto moc nevnímat, pak by se z toho člověk zbláznil. Cenit se musí nejen práce, která se povedla nejen mně, ale všem okolo. Je to o důvěře trenéra a celého klubu. Je důležité, jak se na to pak naváže. Ve fotbale je to ošemetné. Teď už se musím soustředit na jaro, aby se všechno potvrdilo.“

