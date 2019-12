Kladrubský: Slavia je jinde. Chtěli jsme, aby aspoň druhá půle měla koule | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13. Milan Škoda, 19. Coufal, 28. Masopust, 58. Milan Škoda Hosté: 52. Ekpai Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Takács, Kúdela, Bořil (76. Holeš) – Masopust (79. Júsuf Hilál), Traoré (72. Hora), Ševčík, T. Souček (C), Provod – Milan Škoda. Hosté: Drobný – Javorek, L. Havel, P. Novák, Kladrubský (C) – Ekpai, Havelka (77. Kulhánek), Brandner (69. Mršić), Čavoš (81. Táborský), Schranz – Ledecký. Náhradníci Domácí: Frydrych, Kovář, Hora, Hušbauer, Olayinka, Júsuf Hilál, Holeš Hosté: Čolić, Kulhánek, Mršić, Polom, Malecha, Táborský, Křížek Karty Hosté: Havelka, Ekpai, Drobný Rozhodčí Franěk – Vlček, Mojžíš (Vojkovský) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Slavia - České Budějovice: Ekpai dal hostům naději, střelou k bližší tyči propálil Koláře, 3:1! VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak těžké bylo na Slavii hrát?

„Těžký, ale to jsme věděli. Slavia je teď někde jinde, ale přesto jsme ji chtěli potrápit víc. Pokusili jsme se hrát co nejlepší fotbal, což nám první poločas úplně nevyšlo. Pak jsme si řekli v kabině, že je jedno, kolik gólů dostaneme, ale že by náš výkon měl mít aspoň trošku koule. Druhá půle už byla o něco lepší, ale na Slavii to furt nestačilo.“

Hraje si Slavia skutečně vlastní ligu, jak se říká?

„Jo, jsou dobrý. Je to vidět, i když na ně v koukáme v televizi, když hráli Champions League. Jsou na jiné vlně.“

Podzim obecně přesto můžete hodnotit pozitivně, že?

„Ano, podle mě byl super. Nepamatuju, že by Dynamo mělo po podzimu 30 bodů. Musíme si toho vážit. Ale furt nás čeká jaro, na které se musíme připravit a posbírat nějaké body zas.“

Jak velký přínos má brankář Jaroslav Drobný?

„Obrovskej. On i Sivi (Tomáš Sivok). Od doby, co vstoupili do kabiny, potažmo do klubu, se začalo všechno měnit. Jsem strašně rád, že tady jsou a doufám, že budou oba pokračovat. Je pro mě čest sedět s takovýma frajerama v kabině.“

Co konkrétně změnili?

„Všechno šlo k lepšímu. Všechno se začalo řešit drobet jinak, u toho bych zůstal.“

Je vidět, že mají zkušenosti ze zahraničí?

„Přesně o tom to je. Prošli velkými kluby. A na nic si nehrajou. Trénujou, dělají všechno, co ostatní. Nepasují se nikam výš, dá se s nimi normálně mluvit. O to víc si je cením.“

Tušíte už, jestli bude Drobný pokračovat v kariéře?

„My hráči nic nevíme. Ale přejeme si, aby pokračoval.“

Jaký bude cíl pro jarní část sezony?

„Nevím, to je otázka na trenéra (usměje se). Já bych rád, abychom se vyhnuli barážové skupině. Když uhrajeme prostřední skupinu, bude to bomba. Trenér od samého začátku sezony říkal, že nechce hrát skupinu o záchranu. Jdeme za tím a zaplaťpánbůh to zatím vychází. Zbývá pár zápasů a na ně se musíme připravit.“

Na sestupové příčky už přesto máte velký náskok…

„To je skvělý. Ale pořád máme za sebou jen nějakou část. Víte, jak to je. Prohrajete dva tři zápasy, ti za vámi vyhrají. Jít zápas od zápasu zní jako klišé, ale u nás to tak prostě funguje.“

Jak se těšíte na relativně krátkou zimní přípravu, která vás čeká?

„Díky bohu. Ve druhé lize jsme trénovali snad tři měsíce, teď je to určitě lepší. Míň se trénuje, víc se hraje, to mám radši.“