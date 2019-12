Slovenský novinář o Guľovi: Má na to Plzeň zvednout, ale nepůjde to hned | iSport.cz

V Plzni se po odchodu Pavla Vrby do bulharského Ludogorce Razgrad hlásí nový trenér. Viktoria oficiálně jmenovala třiačtyřicetiletého slovenského experta krátce před středečním polednem. Slovenský fotbalový svaz, kde byl Guľa ukotvený u reprezentace do jednadvaceti let, už předtím oznámil trenérovo uvolnění z pracovního úvazku.

Co je na Guľově práci signifikantní?

„Že preferuje útočný a hodně nátlakový fotbal. Má rád, když jeho tým na trávníku dominuje a snaží se tvořit hru. O tohle se snažil už v Trenčíně, později také v Žilině a nyní ve slovenské jednadvacítce. A to i ve chvíli, kdy nastupoval proti kvalitativně silnějším celkům. Na své filozofii nic nemění. Nikdy se nesníží k „zanďourovi“, nebo hlubokému obrannému bloku. Je za každou cenu věrný svému pojetí hry.“

Pod Pavlem Vrbou hrála Plzeň v ortodoxním rozestavení 4-2-3-1. Je i tento model Guľovi nejbližší?

„Dá se říct, že ano. Hraje velmi podobně, na jednoho útočníka a s vysunutějším podhrotem. Důraz klade na rychlá křídla. Občas svoje rozestavení mění, to ale nemění nic na ofenzivním stylu. Většinou hraje se čtyřobráncovým systémem, ale vlastní mu je i hra se třemi stopery. Základem však stále je, že mužstvo musí útočit.“

Co Guľu odlišuje od ostatních slovenských trenérů?

„To je jednoduché. Trenérská erudice. Rád se vzdělává. Jezdí na stáže po Evropě. Když vedl Žilinu, často navštěvoval kluby bundesligy. Inspiroval se novými systémy, které posléze uplatňoval v tréninkovém procesu. Osobně se mi líbilo, že v Žilině polepil stěny kabiny motivačními hesly a odkazy. To na něm bylo specifické. Je skvělý motivátor, to je jeho velká přednost. Umí z hráčů vyždímat potenciál. Vštěpit jim víru ve vítězství.“

Především z těch mladších, že.

„Přesně tak. S mladými pracuje velmi rád. Formuje je. To předvedl především během žilinského angažmá. Majitel klubu Jozef Antošík si Guľu přesně pro tuhle vlastnost vytipoval. Hodil se mu do žilinské filozofie, která je postavená na práci s talentovanými hráči a následném posunu do evropských klubů. Vezměte si, že pod ním vyrostli hráči jako Milan Škriniar, v současnosti stoper Interu, László Bénes, jenž se výborně uchytil v Möchengladbachu. Nebo Nikolas Špalek z Brescie. To jsou produkty Guľovy práce.“

Tohle přesně Plzeň potřebuje, zlepšovat talenty, výkonnostně je posouvat. V kádru má několik mladých fotbalistů, ale většina z nich pod Pavlem Vrbou stagnovala…

„Ano, umí je zlepšovat. Ti, kteří odešli, byli velmi dobře připravení na podmínky v evropském fotbale. Mnozí z nich o tom i mluvili, že přechod do zahraničí pro ně nebyl takovým šokem. Především co se týče náročnosti tréninkového procesu. Guľa dovede zkušenosti načerpané na stážích vhodně implementovat do vlastní práce. I proto dostal nabídku od slovenské jednadvacítky.“

Narazil Guľa někdy?

„Nevybavuji si. Možná už někdy, v závěrech svých angažmá, byl jeho styl předvídatelnější. Ostatní si ho načetli. Ale to se stává i renomovanějším trenérům. Zásadní je, že nikdy nebyl vyhozený. Trenčín vrátil zpátky do nejvyšší soutěže, následně plynule přešel do Žiliny, kde slavil velké úspěchy, a odtud k jednadvacítce.“

Jakým způsobem se Guľa projevuje během zápasů? Nechává se „vidět“?

„Ne, spíš je klidnějším typem trenéra. Nekřičí, nehádá se, občas zapíská na hráče, a ti automaticky vědí, co mají udělat. Třeba, že je potřeba změnit rytmus hry. Vystihuje ho klid. V paměti mám stále tiskovou konferenci po zápase Trenčína s Košicemi, které tehdy vedl Ján Kozák starší. On se rozčiloval a vedle něj seděl úplně klidný a vyrovnaný Guľa. Ta tiskovka je na youtube a má skoro sto tisíc zhlédnutí. Nenechá se lehko vytočit.“

Pavel Vrba měl specifický vztah k novinářům. Guľa je tedy jiný?

„Osobně jsem s ním měl výbornou spolupráci. Pokud dostal ostřejší otázku, vždy si dovedl zachovat chladnou hlavu a s úsměvem odpověděl. Nenechal se vyprovokovat. Spíš má s novináři dobré vztahy, respektive je chce mít. Ví, že to patří k jeho práci. O fotbale velmi poutavě až květnatě vypravuje. Čeští novináři i fanoušci se mají na co těšit. Umí být výřečný. Sám jsem zvědavý, jak se dovede přizpůsobit českým podmínkám. Myslím, že má na to Plzeň po herní stránce zvednout. Určitě to ale nebude tak, že naběhne do práce a vše půjde jako mávnutím kouzelného proutku a že Plzeň bude válcovat jednoho soupeře za druhým. Ale jsem přesvědčený, že v polovině jara bude jeho rukopis jasně čitelný.“