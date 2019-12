TOP sestava ligy. Pět slávistů, čtyřka z Plzně, jeden sparťan. Brankář překvapí | iSport.cz

„S přehledem řídí celou obranu, akorát měl smůlu, že záložníci před ním často hráli hrozně. Je to slušný kluk, měl by být na spoluhráče tvrdší: když na ně stoper zařve, musí mu vyhovět. Musí.“

„Příkladně se obětoval slávistickému systému. Musel to udělat, jinak by nehrál. Je zodpovědný směrem dozadu, proto zatím nedává tolik gólů. Ale to přijde, mluvil o tom i trenér Trpišovský.“

Guélor Kanga (záložník, Sparta - 6,71)

17 zápasů/10 gólů

„Je vidět, dává góly, zahrává standardky, ale taky si někdy dělá, co chce. Představte si, že by měl krotčejší povahu. Nebo že by byl zdravý sparťanský režisér Dočkal. To by teprve byly známky!“