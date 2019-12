Haška loví Ferencváros! Sparta chce víc peněz, Rosický jedná se známým | iSport.cz

Sparťané slaví gól Martina Haška do příbramské sítě • Barbora Reichová / Sport

Zatímco na jaře se Martin Hašek po návratu ve Spartě spíš rozkoukával, v první polovině této sezony začal naplno uplatňovat svůj potenciál. Všestranný záložník se dostal do výborné formy především v závěru podzimní části, kdy patřil k lídrům rudé party.

Do zimní přestávky si pak odnesl solidní bilanci pěti branek a čtyř asistencí. A v tuhle chvíli není vůbec jisté, jestli bude mít možnost ji na jaře ještě rozšířit. O služby čtyřiadvacetiletého hráče totiž projevil zájem Ferencváros.

Podle informací serveru iSport.cz už proběhl první kontakt mezi šéfem sportovního úseku maďarského klubu Tamásem Hajnalem a sportovním ředitelem Sparty Tomášem Rosickým. Oba funkcionáři se velmi dobře znají, v minulosti oba nastupovali za Borussii Dortmund. Kluby jsou navíc v pravidelném kontaktu od léta, kdy se z Prahy do Budapešti přesunul obránce Eldar Čivič.

„Ferencváros má o Haška velký zájem, nabídl za něj částku blížící se milionu eur,“ prozradil zdroj blízký maďarskému klubu, jenž na podzim bojoval do poslední chvíle o postup ze základní skupiny Evropské ligy.

Je vysoce pravděpodobné, že v přepočtu zhruba 26 milionů korun Pražany neuspokojí. Za produktivního záložníka budou chtít výrazně víc, v kuolárech se hovoří o částce blížící se 1,5 milionu eur (asi 40 milionů korun).

„Martin v posledních měsících udělal velký výkonnostní pokrok. Registrujeme o něj zájem z více stran. Naší prioritou je, abychom našli řešení, které bude uspokojivé pro všechny zainteresované strany,“ uvedl bez bližších podrobností hráčův agent Orhan Dumanjič ze společnosti Orhan Sport.

K možné realizaci transferu může výrazně pomoci právě fakt, že se Rosický s Hajnalem znají, mohou si vyjít vzájemně vstříc. Nezbytné ovšem bude, aby Ferencváros původní nabídku vylepšil, což by se podle informací iSport.cz mohlo stát. Ani samotný hráč by se prvnímu zahraničnímu angažmá v kariéře nebránil.

Pro Spartu by případný Haškův odchod byl oslabením, ovšem nikoli fatálním. Ve středu pole má totiž trenér Václav Jílek bohatý výběr. Využít může Ladislava Krejčího, Michala Trávníka, Michala Sáčka či Adama Hložka. Do konce sezony by mohl být k dispozici i Guélor Kanga, ve hře je i návrat Bořka Dočkala z marodky.

