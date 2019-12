Miliony ze zahraničí! Olomouc řeší nabídky na dvě opory | iSport.cz

Fotbalisté Olomouce se radují z vítězné trefy do sítě Liberce • ČTK

Od deset let starého odchodu Tomáše Kalase do Chelsea prý tak vysoká nabídka na olomouckého hráče ze zahraničí nedorazila. Až teď. Překvapivě ve chvíli, kdy Sigma na podzim nijak zvlášť nezaujala a přezimuje na desátém místě. Za Václava Jemelku (24) je podle informací webu iSport.cz kazašský Kajrat Almaty ochotný zaplatit na české poměry velmi solidní částku. „Klubové zázemí je perfektní, chtěl bych využít šanci,“ hlásí obránce, jenž město ležící v Asii okouknul loni v létě.

Dřív se na něj vyptávala Slavia, kluby z Nizozemska, Belgie a před Pavlem Vrbou i bulharský Ludogorec Razgrad. Ale buď šlo jen o oťukávání, nebo nabídky nesplňovaly olomoucké představy.

Neoficiálně se totiž za začátek jednání o budoucnosti Václava Jemelky považoval moment, kdy někdo položí na stůl milion eur, v přepočtu zhruba 25 milionů korun.

To by údajně mohl splňovat až nyní Kajrat Almaty z Kazachstánu. „Vaše informace se zakládá na pravdě,“ potvrzuje hráčův manažer Roman Brulík z agentury RBR SportConsult.

V průběhu Jemelkova kontraktu v exotické destinaci může jít dokonce na základě bonusů ještě o vyšší cifru, protože zájem celku, který v právě skončené sezoně skončil druhý o bod za Astanou, je vážný. Tamní funkcionáři strávili na začátku týdne v Olomouci několik dní, nyní se vrátili s ještě lepšími podmínkami.

„Součástí je i velmi vysoké procento pro Sigmu z dalšího prodeje. A další taková injekce při Vaškově věku klidně může přijít. Věříme, že se Olomouc nad touto nabídkou vážně zamyslí, protože tak vysoká nabízená částka neodpovídá aktuální sportovní pozici klubu a výkonnosti jeho hráčů. V neposlední řadě si musíme uvědomit, že Vašek na podzim vypadl i ze širšího kádru reprezentace,“ dodává Brulík.

Stanovisko Olomouce je zatím nejasné, neboť sportovního manažera Ladislava Mináře se během čtvrtku zatím nepodařilo kontaktovat. Dá se však očekávat, že jednání zaberou delší časový horizont, jako tomu bylo v Minářově případě i u jiných „větších“ transferů.

Byť nejde o vyspělou západní ligu, Jemelka by kazašskou výzvu rád využil. Bez výstupní klauzule se totiž z hanáckého klubu složitě odchází za lepším a kouč Radoslav Látal avizoval přání zimního okysličení kádru.

Navíc má rychlý levák ve svých čtyřiadvaceti a po deseti letech na Andrově stadionu chuť na změnu s tím, že pořád ještě bude mít čas udělat přestup dál. Třeba do mnohem lukrativnějšího Ruska.

„Sice jde o východ, ale cítím, že by to byl krok vpřed. Lidé i prostředí na mě udělalo velký dojem,“ vysvětluje Jemelka z dovolené v Portugalsku.

Sigma proti Almaty hrála loni v létě, kdy jej vyřadila ze třetího předkola Evropské ligy. Jemelku v odvetě na horké půdě ohodnotil deník Sport vysokou známkou 8 a označil za nejlepšího hráče zápasu. Od té doby údajně trvá kazašský interes o uničovského rodáka.

A prostředí dvoumilionového města v Asii se nejen jemu zalíbilo. Ne proto, že se nad zrekonstruovaným stadionem tyčí čtyřtisícovky z pohoří Ťan-šan. Na velmi vysoké úrovni bylo především fotbalové zázemí. „Zanechalo to na mě velký dojem,“ chválil tehdy trenér Václav Jílek. „Když jsme se seznámili s celým klubem a viděli, jaký vývoj udělal za rok a půl, přestup doporučujeme,“ říká agent Brulík.

Pryč je doba, kdy Kajrat přeplácel Andreje Aršavina a další. Cíl v podobě titulu zůstal, ale sází se na perspektivní hráče a díky moderní akademii i na odchovance. Myšlení změnil 31letý kouč Aleksej Špilevskij, jenž působil pět let v RB Lipsko. A do Kazachstánu s sebou přivedl i další kolegy z řad aktuálního bundesligového lídra.

Pokud by Jemelka opravdu odešel, šlo by (vyjma možných transferů ze Slavie) o jeden z největších českých přestupů zimy. Na stoperovi by se tím uvolnilo místo pro talentovaného Davida Zimu (19), jemuž trenér Radoslav Látal spolu s ostatními mladíky na podzim dávkoval první ligové minuty. A hodlá v tom pokračovat i na jaře.

Existuje však i varianta s vypilováním tříobráncového systému, kde by se Sigmě výhledově hodil plzeňský Roman Hubník. I jeho zastupuje Brulíkova agentura. „Roman s kariérou končit nechce a jsem přesvědčený, že si dokáže představit angažmá v Olomouci. Stejně se chce v létě vrátit domů kvůli synovi. Je to však spíš otázka na klub, zda by měl zájem,“ naznačuje manažer.

Zahraniční nabídku řeší i autor sedmi podzimních gólů, záložník Jakub Plšek. Ve hře je opět přestup do maďarského Puskás FC. První nabídka (cca 20 milionů korun) přiletěla do Olomouce už na konci srpna, tehdy ji však Hanáci odmítli. Nyní je pravděpodobnější, že pokud se sám hráč se zájemcem dohodne na podmínkách, klub už svému odchovanci nebude bránit v prvním zahraničním angažmá.

„Každý by se asi rád někam posunul,“ přiznal Plšek. „Ale nechci to tlačit na sílu, že bych si chtěl něco vydupat za každou cenu. Co bude, se uvidí na konci roku, nebo až na začátku ledna,“ dodal 26letý fotbalista, jenž aktuálně pobývá na dovolené v Dubaji.

Puskás FC pod vedením slovenského kouče Zsolta Hornyáka uzavřel podzim na čtvrtém místě maďarské ligy.

Dalším odcházejícím z Androva stadionu by mohl být záložník Jiří Texl (26), zamíří zřejmě do Opavy. Angažmá si hledá i Václav Pilař (31) s Ismarem Tandirem (24).

Šachy začínají.