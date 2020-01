Sivok plánuje po sezoně konec: Nechci být trafikant. Potřebuju něco tvořit | iSport.cz

Jednou jsi dole, jednou nahoře. Přesně takhle to loni měl Tomáš Sivok. Exreprezentační stoper zažil na jaře v Izraeli sestup, na podzim byl součástí fotbalové pohádky v Českých Budějovicích. „Lhal bych, kdybych tvrdil, že mě to nepřekvapilo,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium. Mluví nejen o nečekané jízdě ligového nováčka, ale i třeba o tom, že po sezoně nejspíš skončí s velkým fotbalem.

Kapr, bramborový salát, domácí pohoda. Tomáš Sivok si po dlouhé době vychutnal českou vánoční idylku: po jedenácti letech na štacích v Turecku a Izraeli se vrátil domů, s budějovickým Dynamem je po dvaceti podzimních kolech senzačně osmý. „Všechno do sebe krásně zapadlo,“ usmívá se.

Hned po prosincovém ligovém epilogu sedl do letadla a s manželkou vyrazil za exotikou do Dubaje. Přes svátky byl doma na Hluboké a teď už se zase hýbe, aby byl nachystaný na začátek zimní přípravy, která na jihu vypukne v pondělí. Mimochodem, zimní galeje 2020 můžou být jeho poslední v kariéře.

Zkusme začít nefotbalově: jaké byly Vánoce u Sivoků?

„Pohodové a hlavně české. Naposledy jsme byli o Vánocích doma někdy zkraje mého angažmá v Besiktasi, ale časem se v Turecku začalo hrát i přes svátky. Vánoční pocit jsme měli aspoň z vyzdobených obchoďáků, což potom v Izraeli nebylo. Tam se neslaví ani Nový rok. České Vánoce mi chyběly: punč, procházky a tak.“

Jak se vánoční režim slučuje s životem fotbalového profesionála?

„Nebojte, stíhám se udržovat. Mám blízko k ledu, moje manželka je bývalá krasobruslařka. Rád si střihnu třeba hokej a kolem Silvestra jsem už musel začít běhat.“

Takže hurá do lesa nebo na hráze rybníků, kterých je kolem Hluboké spousta?

„Vůbec. Kdybych chtěl jen čistě běhat, zapnu si doma pás. Mnohem radši to mám formou her, dám si tenis nebo squash. To je pro mě příjemnější.“

Je tohle vaše poslední fotbalová zima?

„Znáte mě… Nic neplánuju, ale zatím cítím, že bych po sezoně vážně skončil. Baví mě vidět fotbal z druhé strany, už na podzim jsem vypomáhal v managementu. Ale…“

Ale?

„Zatím jsem pořád ještě hráč. Mám smlouvu do léta, kterou bych chtěl dodržet. O čtyři roky starší Drobas (brankář Jaroslav Drobný) ještě má s klubem jednat. Uvidíme, jak to dopadne, na tuhle zimu jsem hodně zvědavý. Pokud přijdou zajímavé posily a neoslabíme, nemuselo by to na jaře být s Dynamem špatné.“

Na podzim to bylo přímo báječné: po jedenáctém kole byly Budějovice poslední, ale pak jste osmkrát za sebou neprohráli a jste osmí, což od nováčka nikdo nečekal. Ani vy?

„Lhal bych, kdybych tvrdil, že mě to nepřekvapilo. Před osudovým zápasem s Bohemians jsem ležel v bazénu s Horynou (trenérem Davidem Horejšem) a