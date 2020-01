Úkoly pro nového kouče Baníku Kozla: Baroš, kádr, systém i odchovanci | iSport.cz

Jaké úkoly čekají na Luboše Kozla v Baníku? • FOTO: Koláž iSport.cz Jelikož si Luboš Kozel s Baníkem definitivně plácnul až v pátek, příliš času do pondělního startu přípravy nemá. Řešit provozní věci tak bude muset za pochodu, což pro trenéra v úplně novém prostředí není komfortní situace. Má na to šest týdnů, tedy o dva víc než v létě jeho předchůdce Bohumil Páník. Deník Sport vybral čtyři nejdůležitější úkoly, které na Kozla v Ostravě čekají a které musí udělat co nejdřív, aby byl úspěšný.

Získat si zkušené Velmi specifická. Takové označení má ostravská kabina, kde velí několik zkušených borců s parádním životopisem včetně Milana Baroše. Takoví v Dukle při vší úctě nebyli. Po letech práce s teenagery čeká Kozla pořádná změna. Jestliže u mládežnických nároďáků bylo měřeno všem stejně, u namixovaného ligového kádru už otcovský přístup aplikovat nelze. Záleží mnohem více na citu, psychologii a především komunikaci. Klíčem úspěšného startu je mít radu starších na své straně. 7 - Počet hráčů v ostravském kádru, kterým je minimálně třicet let. Milan Baroš v dresu Baníku Ostrava • Foto Michal Beránek / Sport

Provětrat kabinu Fáze číslo dvě: mít bližší představu o tom, s jakým kádrem vůbec na jaře bude pracovat. To prý Kozel ještě v pátek netušil, proto nechtěl dávat rozhovory, takže o víkendu ho v tomto směru čekalo hodně práce. Nechá si Ondřeje Šašinku? Pošle Milana Lalkoviče, Daniela Holzera či Denise Granečného oživit na jaro někam jinam? A co posily? Je ztotožněn s Janem Juroškou, Jaroslavem Svozilem či Romanem Potočným? Tohle všechno musí co nejrychleji vyřešit, aby nevznikl chaos. 5 - Tolik gólů vstřelil na podzim za Slovácko Ondřej Šašinka, jenž se na přípravu vrací do Baníku. Daniel Holzer v utkání proti Osijeku • Foto Michal Beránek (Sport)

Přetlak na hrotu Se skladbou kádru souvisí herní systém, ten má v plánu nový kouč pozměnit. Pokud by Kozel i v Ostravě vsadil na rozestavení 4 – 3– 3, ve kterém s Duklou předváděl atraktivní fotbal, nepotřeboval by tolik středních útočníků. Na Julisce vždy spoléhal na jednoho silného hrota (Jean-David Beauguel, Jakub Mareš, Zbyněk Pospěch či Ivan Lietava), na kterého tým pracoval a on to zúročoval góly. V Baníku je na tuto pozici Milan Baroš, Tomáš Smola či Dame Diop. Přetlak. 6 - Nejlepším ostravským střelcem je se šesti brankami Dame Diop. TOP podzimní góly Baníku: Diopův obstřel nebo Kuzmanovičova přesnost