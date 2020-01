Rozhodnuto! Hellebrand první posilou Slavie. S klubem odletěl do Španělska | iSport.cz

První zimní posilou slávistických fotbalistů se stal záložník Patrik Hellebrand. Dvacetiletý mládežnický reprezentant odcestuje s vedoucím týmem české ligy na soustředění do Španělska a jeho přestup ze Slovácka bude definitivně dotažen v příštím týdnu. Oba kluby o tom informovaly na svých webových stránkách.

O talentovaného hráče v zimě usilovalo několik klubů. „Rozhodl velký zájem Slavie. Žádný z klubů na mě nezanechal takový dojem jako trenéři a celkově Slavia. Je to pro mě obrovská motivace a čest. Jsem strašně rád, že se vše stihlo do začátku zimní přípravy,“ uvedl Hellebrand.

S fotbalem začal ve Zlíně, v jehož dresu v květnu 2017 debutoval v lize. Poté zamířil do Slovácka a v barvách týmu z Uherského Hradiště se postupně probojovával do sestavy A-týmu. Pravidelně nastupovat v nejvyšší soutěži začal až na podzim této sezony, kdy si připsal 11 startů a také svůj první gól, jímž rozhodl o cenné výhře 2:1 nad Plzní. V probíhajícím ročníku má úspěšnost přihrávek 92 procent.

„Z příchodu Patrika máme velkou radost. Projevovali jsme o něj dlouhodobý zájem, hodně jsme ho sledovali. Velký faktor sehrál náš šéfskaut Petr Hurych, který ho do Slavie lákal už před dvěma lety. Tehdy to nevyšlo. Pořád za mnou chodil a otravoval mě, že je ve Slovácku skvělý hráč. Jezdili jsme se na něj dívat na reprezentace, intenzivně jsme ho sledovali. Když naskočil do ligy, tak hrál velmi dobře,“ uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Je to ještě mladý kluk, moc toho v lize neodehrál, ale má obrovský potenciál. Je to velice zajímavý kreativní ofenzivní hráč s nestandardním řešením situací, které mají vyspělí hráči v Evropě. Je ale před ním velká cesta. Jsem rád, že je tu s námi už teď před startem přípravy, pro hráče je důležité být s týmem od prvního dne,“ dodal kouč ligového šampiona.