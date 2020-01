Trpišovský: Hora roli splnil skvěle. Hromada? Potřebujeme, aby už hrál | iSport.cz

Slavia odletěla na kondiční soustředění do Španělska a kádr se oproti konci podzimní části trochu změnil. S týmem neodcestovali zkušení hráči Milan Škoda a Josef Hušbauer, kteří jednají o angažmá v zahraničí. Jakub Hromada šel hostovat do Liberce, ve Slavii nepokračuje ani Jakub Hora z Teplic. Naopak se vrací Jan Sýkora a nově přibyl například talent Patrik Hellebrand ze Slovácka. O všech těchto hráčích hovořil pro klubovou televizi slávistický trenér Jindřich Trpišovský . Co o nich řekl?

o Milanu Škodovi a Josefu Hušbauerovi, kteří neodletěli na soustředění:

„Kluci dostávají zajímavé nabídky ze zahraničí, byla by to pro ně nová výzva a mají dohodu i s vedením. Nechceme jim bránit, rozhodnutí necháváme čistě na nich. Neletí, aby si ty věci řešili, protože se to objevilo v poslední době. Pokud to nedopadne, přiletí za námi. Jsou to pro ně zajímavé destinace a tím, že nás na jaře čeká jen patnáct zápasů, dostali od klubu svolení o těch nabídkách jednat a vyřešit svou situaci.

o Jakubu Hromadovi, který odešel na hostování do Liberce:

„S Kubou jsme to řešili dlouhodobě, protože už potřebujeme, aby měl herní praxi. Myslím, že Liberec je pro něj ideální volba. Odchází odtamtud Oscar, tím se tam uvolnilo místo. Byl skoro rok zraněný, ale my s ním počítáme. Plán je takový, že v Liberci by měl dostat prostor, měl by se rozehrát. Věříme, že se k nám v létě vrátí rozehraný, zdravý a lépe zapadne do kádru než teď, kdy je málo zápasů a kádr nabitý.“

o Jakubu Horovi, na kterého Slavia neuplatnila opci:

„Skončilo mu hostování. Kdybychom pokračovali ve více soutěžích, určitě by tu zůstal. Musím říct, že skvěle splnil roli, kterou tu měl. Skvěle trénoval, do týmu zapadl. Na jeho postech ale byli hráči, kteří nebyli zranění nebo neměli karty. Byl připravený, kdyby se něco stalo, k jeho smůle k tomu nedošlo. Teď bude zápasů málo a on má zajímavou nabídku ze zahraničí. Domluvili jsme se, že pro něj bude lepší odejít a hrát. Případně se k němu vrátíme v létě, kdy budeme kádr opět dávat dohromady.“

o Janu Sýkorovi, který se vrací z hostování v Jablonci:

„Skončilo mu hostování, Jablonec o něj projevuje zájem, ale jednají s ním i zahraniční kluby. Zatím se připojí k nám, protože tu už skoro nebyl a je to pořád náš hráč. Uvidíme, co s ním bude dál. Můžeme se domluvit s někým ze zahraničí, může zůstat s námi, nebo půjde opět hostovat.“

o Patriku Hellebrandovi, který přichází ze Slovácka:

„Z jeho příchodu máme velkou radost. Projevovali jsme o něj dlouhodobý zájem, hodně jsme ho sledovali. Velký faktor sehrál náš šéfskaut Petr Hurych, který ho do Slavie lákal už před dvěma lety. Tehdy to nevyšlo. Pořád za mnou chodil a otravoval mě, že je ve Slovácku skvělý hráč. Já mu říkal, ať mě neotravuje, že ani nehraje ve Slovácku, ale pak jsme se na něj jezdili dívat na reprezentace, intenzivně jsme ho sledovali. Když naskočil do ligy, tak hrál velmi dobře. Jsem rád, že je tu s námi. Je to ještě mladý kluk, moc toho v lize neodehrál, ale má obrovský potenciál. Je to velice zajímavý kreativní ofenzivní hráč s nestandardním řešením situací, které mají vyspělí hráči v Evropě. Je ale před ním velká cesta. Jsem rád, že se rozhodl pro nás a že je tu s námi už teď před startem přípravy, je pro hráče důležité být s týmem od prvního dne.“