Mazuch se vrací k tréninku, začíná v Boleslavi. Čistě nezávazné, tvrdí | iSport.cz

Zkušený stoper Ondřej Mazuch se po problémech s achilovkou zkouší vrátit do velkého fotbalu, naposledy působil v anglickém Hullu, nyní se začíná připravovat s Mladou Boleslaví. Středočeský klub mu umožňuje, aby si otestoval, jak na tom jeho tělo momentálně je. „Je to čistě nezávazné, žádná zkouška, nebo že bychom měli předjednanou smlouvu. Jen mi umožnili začít po zranění zase fungovat,“ líčí Mazuch.

V lednu loňského roku odehrál poslední zápas za Hull proti Blackburnu, na hřišti vydržel necelý poločas. Limitovala ho achilovka a v létě s ní musel na operaci. Teď se Ondřej Mazuch cítí připraven a vyzkouší, jak vydrží v tréninku s ligovým mužstvem. Od pondělí se začíná připravovat s Mladou Boleslaví. Nezávazně.

„Chci otestovat, jak na tom budu v plné zátěži. A pokud to půjde dobře, tak se angažmá v lize nebráním. Nějaké oťukávačky už proběhly, ale zatím jsem nechtěl nic podepisovat. Nejprve si chci otestovat, jak na tom budu. Jako volný hráč mohu podepsat kdykoli. Pro mě je teď nejdůležitější začít zase fungovat. Pak se uvidí. Boleslavi samozřejmě patří z mé strany velké poděkování,“ hlásí třicetiletý stoper.

Hráč, který prošel Brnem, Fiorentinou, Spartou, Dněpropetrovskem či Anderlechtem, se cítí po problémech s achilovkou v pořádku. „Měl jsem s ní problémy, tak mi ji lékaři vyčistili. Nebyla natržená nebo něco podobného. Jen mi jí oškrábali. Teď jsem dva měsíce trénoval individuálně s kondičními trenéry v čele s Alešem Kaplanem, který už vrátil do hry po podobných problémech hodně sportovců a má s tím velké zkušenosti. Už jsem úplně v pořádku a mohu se zapojit do plné zátěže,“ popisuje svůj zdravotní stav.

S Mladou Boleslaví se bude jen připravovat. „Je to čistě nezávazné, žádná zkouška, nebo že bychom měli předjednanou smlouvu. Jen mi umožnili začít po zranění zase fungovat,“ říká Mazuch. „Domluvila to s nimi moje agentura Sport Invest. Jelikož je to kousek od Prahy, kde bydlím, tak je to pro mě ideální varianta,“ dodává řízný obránce.

Na druhou stranu Středočeši středního obránce po odchodu Ladislava Takácse do Slavie hledají.