Škoda po osmi letech opouští Slavii, jde do Turecka. Rozhodla rodina | iSport.cz

Slavii opouští novodobá legenda. Útočník a kapitán Milan Škoda míří půl roku před koncem stávající smlouvy do Genclerbirligi, třináctého celku turecké ligy. Červenobílí ho pouštějí zdarma. K dotažení transferu chybí už jen zdravotní prohlídka, kterou Škoda podstoupí v Turecku v úterý. Informaci potvrdil serveru iSport.cz hráčský agent Jiří Stejskal, který třiatřicetiletého útočníka zastupuje. V klubu z Edenu strávil osm let.

Pokračování ve Slavii, atraktivní štace v USA, či snad exotika v Saúdské Arábii? Ani jedno. Kapitán „sešívaných“ Milan Škoda bude ve své kariéře pokračovat v teplém Turecku. Z Edenu odchází do celku Genclerbirligi, který sídlí v Ankaře.

„Nebyla to ani nejvyšší nabídka, ale rozhodly rodinné důvody. Milan chtěl být v hlavním městě. Trenér o něj hodně stál,“ řekl serveru iSport.cz Jiří Stejskal, který Škodu zastupuje.

Škodovi by stávající smlouva v Edenu končila za půl roku. V neděli už neodletěl na soustředění s českým mistrem do Španělska, aby mohl řešit své zahraniční angažmá. V úterý v Ankaře podstoupí zdravotní prohlídku, po ní by měl podepsat smlouvu na rok a půl.

Škoda strávil ve Slavii osm let, stal se legendou klubu. Pomohl jí v tíživých časech, prožil s ní následný rozmach, dva tituly, dva triumfy v domácím poháru, čtvrtfinále Evropské ligy, postup do Ligy mistrů. Jeho obří portrét visí na stadionu v Edenu. Na podzim jeho pozice slábla, tolik prostoru nedostával a naznačil, že na jaře nechce být v nabitém kádru a při okleštěném počtu zápasů jen komparzem. Bude pokračovat v Turecku.