Změny v Plzni: Limberský chce „ředitelovat“, proč zůstane Krmenčík? | iSport.cz

Co bude v Plzni s Matúšem Kozáčikem, Michaelem Krmenčíkem a Davidem Limberským? • FOTO: Koláž iSport.cz Nová energie, velký drajv! Adrián Guľa od pondělí naplno úřaduje v kanceláři ve Štruncových sadech. Co se po nástupu slovenského odborníka bude v plzeňské Viktorii dít? V kádru je na startu přípravy 26 hráčů, k tomu dva brankáři. Během zimy dojde k nutnému okleštění kádru, velké posilování směrem dovnitř zatím není v plánu. S kým hodlá pracovat nový kouč? Jaká je situace Davida Limberského a Romana Hubníka? Odejde Michael Krmenčík? A jak chtějí Západočeši vyřešit situaci mezi brankáři, kde se do trenérské pozice přesunul Matúš Kozáčik?

Odejde Michael Krmenčík? Klíčový plzeňský forvard a nejlepší střelec zajímá zahraniční kluby i na startu aktuální zimní přestávky. Do kanceláří v Doosan Areně přišla nabídka z Janova, ale ta neodpovídala představám plzeňského vedení. „Nabídka Janova byla zajímavá, stejně jako jiné. Ale průběh jednání zdaleka nenaplňuje všechna naše očekávání. Na 99 procent k transferu nedojde, kluby, co s námi jednají, nejsou schopné vyhovět požadavkům, které nebudeme měnit bez ohledu na soutěž, odkud přichází. Téma Krmenčík se určitě bude probírat, ale pro odchod máme jasně nastavená pravidla. Teď se zdá, že spíš přestoupím já, než on,“ pověděl s nadsázkou generální ředitel klubu Adolf Šádek.

Limberský i Hubník hrají o smlouvu Zkušeným matadorům a opěrným bodům plzeňské defenzivy dobíhá poslední půlrok stávajících kontraktů. Hubník dlouho chyběl kvůli zranění, jeho šéfovskou pozici uprostřed obrany na podzim převzal Jakub Brabec. Limberský nastupoval pravidelně a dokazoval své nesporné kvality, nicméně i jeho v závěru podzimu skolily zdravotní patálie. „Starší kluci vědí, že diskuze o prodloužení smlouvy nastane na soustředění. Roman i David mají celé jaro na to přesvědčit, že jsou zdravotně v pořádku a fotbalově budou přínosem. Abych striktně řekl, že končí, tak to není. David už je nastavený trošku tak, že tomu tady bude ředitelovat. Ale pořád je to velmi kvalitní fotbalista. Trenéři si po jaře vyhodnotí, jestli David má ještě Plzni co dát,“ prozradil Šádek.

Kozáčik se ještě může objevit v bráně Pavel Vrba si do Bulharska vzal i trenéra gólmanů Martina Ticháčka. V Plzni na jeho pozici přemístili Matúše Kozáčika, dlouholetou jedničku, který ale celý podzim jen kryl záda Aleši Hruškovi. Plzni tím pádem schází jeden brankář, na startu přípravy jsou v káru pouze zkušený Hruška a odchovanec Dominik Sváček. Viktorii neklapl příchod slávistického Martina Vantruby (podzim na hostování ve slovenské Pohronii). Jak vyřeší situaci mezi tyčemi? „Kozáčik sice není v kádru, ale ukončil kariéru jako reprezentační gólman, na klubové úrovni ještě definitivně uzavřená nebyla. V případě, že nebude situace u brankářů vyřešená, se může stát, že i jako trenér brankářů se může za nějakých okolností objevit v bráně. Je to jedna z věcí, kterou se zabýváme,“ upřesnil Šádek.

Šance pro talentovaného Gabriela Pod Guľou dostanou v přípravě prostor mladí hráči, ať už navrátilci z hostování (Bucha, Šulc), případně Christián Herc, který na podzim nedostal téměř žádnou šanci. Do tréninků se zapojí i osmnáctiletý Šimon Gabriel, který na podzim zaujal ve třetiligové juniorce. „Šimon je definitivně náš hráč (přišel ze Sparty a dosud v Plzni hostoval). Vytáhli jsme si ho kvůli výkonnosti, která u něj byla v posledních měsících výborná. Měl by se učit hrát velký dospělý fotbal, má i fyzické předpoklady pro to, aby z něj byl kvalitní stoper,“ chválil Šádek.