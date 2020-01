Plzeň si vyhlédla posilu do branky. Z Budějovic má přijít Staněk | iSport.cz

V Plzni už mají jasno o tom, kdo by měl zvýšit konkurenci v jejich bráně. Viktoria si jako posilu na klíčový post vyhlédla Jindřicha Staňka, gólmana Českých Budějovic, který by podle informací deníku Sport měl přijít do Štruncových sadů na hostování s opcí. První kontakt mezi oběma kluby už proběhl, jednání by měla být uzavřena v nejbližších dnech.

Kromě navrátilců z hostování přivedla Plzeň v zimní přestávce zatím pouze jednu posilu – ofenzivního záložníka Marka Alvira ze Slavie. Další nová tvář už je však na cestě, nyní druhý tým FORTUNA:LIGY zacílil na Jindřicha Staňka, brankáře Českých Budějovic.

„Jedná se. Staněk by měl do Plzně odejít na hostování s opcí,“ potvrdil deníku Sport zdroj blízký vedení Dynama.

Viktoria zahájila v pondělí zimní přípravu pouze se dvěma brankáři – čtyřiatřicetiletým Alešem Hruškou a dvaadvacetiletým Dominikem Sváčkem, který má na kontě jediný prvoligový start. Třetím do party měl být v případě nouze Matúš Kozáčik, který se po odchodu Martina Ticháčka do Ludogorce Razgrad stal novým trenérem brankářů v realizačním týmu Adriána Guľy.

„Matúš stoprocentně ukončil reprezentační kariéru, nicméně jeho kariéra na klubové úrovni ještě definitivně ukončena nebyla. Pokud tu situaci nebudeme mít vyřešenou, jak si představujeme, a dojde k neočekávaným událostem, může se za nějakých okolností v bráně objevit,“ uvedl generální manažer klubu Adolf Šádek s tím, že doplnění soupisky brankářů je aktuálně prioritou.

„Je to jedna z věcí, kterou se teď zabýváme. V nejbližších dnech se rozhodneme, zda počet našich gólmanů rozšíříme na počet tři z vlastních zdrojů, nebo jinou formou. A jednou z variant je, že Matúš bude udržovaný pro jaro jako třetí brankář,“ dodal Šádek.

Plzeň na základě Guľova tipu projevila původně zájem o Martina Vantrubu, jedenadvacetiletého Slováka, který patří Slavii. Jenže obhájce titulu chtěl Vantrubu vyměnit za záložníka Pavla Šulce, na což Viktoria nepřistoupila.

Na řadu tak přišel třiadvacetiletý Staněk, odchovanec pražské Sparty, který prošel i mládežnickými týmy Evertonu. V anglickém klubu se však neprosadil a svou kariéru znovu nastartoval až v Českých Budějovicích, kterým loni pomohl k návratu do nejvyšší soutěže. Do první ligy vstoupil Staněk jako jednička, na podzim odchytal jedenáct zápasů, v nichž si připsal dvě čistá konta.

Jenže pak se na Střelecký ostrov vrátil veterán Jaroslav Drobný – a o sedmnáct let mladšího kolegu už do brány nepustil. Staněk podle informací deníku Sport razantní změnu své pozice těžce nesl a odchod do Plzně by pro něj představoval východisko z nepříjemné situace. Získal by totiž přinejmenším novou motivaci do tvrdé tréninkové práce.

Místo v plzeňské bráně si však bude muset každopádně vybojovat, zkušený Hruška scénu nevyklidí jen tak. Proslulý flegmatik vystrnadil už v minulé sezoně z pozice brankářské jedničky legendárního Kozáčika a v týmu červenomodrých se těší významnému postavení. Opřít se může rovněž o osobní vztah s novým trenérem Guľou, s kterým se potkali jako spoluhráči během angažmá na Žižkově.