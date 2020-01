Adam II. na scénu. Karabec chce být jako Hložek. V čem je Sparta opatrná? | iSport.cz

V minulé sezoně přeskočil tehdy šestnáctiletý Adam Hložek postupně z dorostu do 16 let do o tři roky starší kategorie, aby sezonu nakonec dohrál v ligovém áčku. A historie se opakuje. O rok mladší Adam Karabec se vydal na stejnou stezku.

„Je pro nás velmi talentovaný hráč. Jeho vzestup je jasně vidět už jen v tom, kdy během podzimu přešel z U16 do U19 a následně až do béčka,“ chválil si vzestup talentovaného záložníka Rosický.

Jestliže Hložek byl považován za mimořádného mladíka ze strahovské akademie, Karabec je řazen ještě o třídu výš. Zatímco starší z dvojice Adamů platí za šlachovitého nebojsu s dobrým výběrem místa a zakončením, 186 centimetrů vysoký špílmachr si libuje v kouzlech s míčem a tvořivosti. A to v takové míře, že během podzimních seancí s prvním týmem přesvědčil kouče Václava Jílka natolik, aby jej pozval na zimní přípravu.