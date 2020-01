Guľův dril odstartoval! Limberský dorazil na mopedu, Kayamba na herce | iSport.cz

Z šedivé oblohy padaly kapky deště, jakmile úvodní trénink pod novým čistě slovenským trenérským štábem nabíral na obrátkách, spustil se z oblak poměrně silný liják. Jak symbolické. „První trénink bude jednofázový, pak naběhneme na náš osvědčený rytmus. Věřím, že to chlapci přijmou a pomůže to k jejich dalšímu rozvoji. Chci dělat s hráči, kteří chtějí naplno pracovat a makat, v tom není věkový limit,“ pravil už v pondělí Adrián Guľa.

Makat a pracovat.

To jsou dvě zásadní slova. Že čtyřiačtyřicetiletý kouč nemluvil zbůhdarma, bylo po druhé hodině odpolední vážně poznat. Na travnaté hřiště číslo dva v tréninkovém centru v Luční ulici se hráči dopravili každý po svém. Někdo na kole, jiný na mopedu, nebo na golfové buggy. Od Doosan Areny je to zhruba deset minut chůze. David Limberský nebo největší hvězda týmu Michael Krmenčík se přesunuli na speciálně upraveném mopedu. Když útočník míjel redaktory Sportu, žoviálně prohodil „Zdaar“.

Za minutu už se s prvními příchozími zapojil do klasického baga. Mezi nedočkavci byl i Joel Kayamba, jenž o Vánocích po dlouhých osmi letech navštívil rodnou DR Kongo. Od stadionu do Luční vyrazil na kole, které bylo hitem někdy v sedmdesátých letech minulého století… Hezky česky se mu říká herka. Nicméně jízdu na blátivém terénu zvládl se ctí.

Krátce před začátkem přijel v dlouhé sportovní bundě až ke kotníkům generální ředitel Adolf Šádek. Ve středovém kruhu prohodil pár slov s Guľou, pak se před deštěm schoval na střídačku, kde trénink se spokojeným výrazem pozoroval více než půl hodiny. Pak v buggy odjel ve společnosti Daniela Koláře, sportovního ředitele mládeže.

První část tréninku měl na starost kondiční specialista Martin Kojnok. V poměrně vysoké intenzitě se hráči rozhýbali. Dbáno bylo na každý detail pohybu. Veškerá cvičení měla přesný režim. Úsměvy z tváří postupem času mizely. Bylo znát, že sranda skončila.

„Uvidíme, co tohle přinese výkonnostně, herně i výsledkově. To zhodnotíme asi až po nějaké době. Začínáme všichni na stejné čáře. Nový trenér, nová zimní příprava, bude toho dost,“ ulevil si kapitán Jakub Brabec. Nový trenérský tým rád pracuje s moderními technologiemi. Už i hráči poznávají, že způsob přípravy bude v lecčems jiný, než za bývalé vlády Pavla Vrby. „Nějaké změny budou, to ano. Ale zase nic, čím bych byl zaskočený. Viděli jsme nějaké nové technologie, věci, kterými se chce Viktorka Plzeň posunout na vyšší úroveň. Důležité je, aby nám to pomohlo a přineslo výsledky.“

Po čtvrthodině se ujal role Guľův asistent Marián Zimen. V rychlosti vysvětlil, co po hráčích chce. Jean-Davidu Beauguelovi vše vyložil v angličtině. „Zpracovat míč pravou v otevřeném postavení, abyste mohli okamžitě přejít v pohybu nahoru,“ rázně pravil. A Guľa ho ihned doplnil. „Tempo, tempo.“ Nešlo ještě o nácvik systémových věcí. Šlo spíše o aktivizaci správných návyků, o procvičení dovedností a snahu o přepnutí do rychlosti.

Tréninku se zúčastnilo dvaadvacet hráčů do pole plus tři brankáři. Vedle Aleše Hrušky a Dominika Sváčka si plzeňský dril poprvé v životě ochutnal Jindřich Staněk, zbrusu nová gólmanská posila z Českých Budějovic. Na trávníku chyběl zraněný Jan Kopic, který by do přípravy měl zasáhnout v horizontu deseti dní. A také Ubong Ekpai, jehož má starosti s otékajícím kolenem. Naopak přítomen byl Marko Alvir i všichni hráči stažení z hostování.

Guľa zrušil tradiční úvodní dvojzápas s regionálními kluby. Na střety s Rokycany a Domažlicemi nedojde. První přípravné utkání Plzeň odehraje příští sobotu s Ústím nad Labem.