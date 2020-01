Sparta potvrdila příchod Huška. Začne s béčkem, už hrál Tipsport ligu | iSport.cz

Lukáš Hušek je blízko přestupu z Leicesteru do sparťanské rezervy a výhledově A-týmu • Profimedia.cz

Lukáš Hušek je blízko přestupu z Leicesteru do sparťanské rezervy a výhledově A-týmu • Profimedia.cz

Hušek podepsal ve Spartě smlouvu na tři a půl roku. „Je to urostlý, fyzicky vybavený obránce s dobrou rozehrávkou oběma nohama. Svou perspektivu a talent potvrzuje v reprezentačním výběru do 20 let, kde podává dobré výkony,“ řekl o 201 centimetrů vysokém zadákovi sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web.

Devatenáctiletý talent, který už od patnácti let působil v anglickém Leicesteru, bude zatím působit v třetiligové rezervě Letenských. „Lukáš se nadále musí zlepšovat ve všech herních činnostech. Na začátku bude působit pod vedením trenéra Václava Kotala, který nadále rozvine jeho potenciál,“ dodal Rosický.