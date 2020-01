Trpišovský nakládá slávistům. 14x kilometr? Vyhoď to všechno, kámo! | iSport.cz

Slunce svítí, kolem moře, pláž, klid a pohoda. Bydlení v krásném hotelu, k tomu hraní fotbalu na perfektně střiženém pažitu. Podmínky pro přípravu Slavie jsou idylické. To, co ale hráči pod náročným trenérským štábem musí zvládnout, už na rozdávání úsměvů úplně není.

Středeční, v pořadí třetí den soustředění v Marbelle, začal tréninkovou jednotkou na hřišti. Podle záběrů slávistické televize se jelo pořádně od podlahy. Fotbal na dvě v rychlém tempu, hecování, vše naplno, bez jakýchkoliv úlev. Brankáři si zase dávali do těla při speciálních cvičeních. Zkrátka perná příprava, jak to na zimních soustředěních bývá.

Odpoledne přišla na řadu ještě náročnější část. Trpišovský a spol. dávají hráčům řádně do těla, na maximální fyzické připravenosti je založený styl fotbalu suveréna FORTUNA:LIGY.

„Běhali jsme 8x1 kilometr. Nejlepší skupina měla limit 3 minuty 30 sekund,“ vzpomínal nedávno záložník Lukáš Folprecht, jak to chodilo pod náročným koučem na přípravách v Liberci.

Ve Slavii jsou nároky na hráče ještě vyšší. V plánu bylo čtrnáct kilometrových úseků, nejlepší skupina se podle slov ve videu měla vejít pod tři minuty. Pro srovnání - při mužském světovém rekordu na deset kilometrů je průměrný čas na kilometr 2:39,8 minuty, při 20 kilometrech 2:49,3 minuty.

Že si hráči sahají na absolutní dno vlastních sil, dokazují záběry na reprezentačního záložníka Lukáše Masopusta. „Já ti podržím vlasy, kámo, všechno to vyhoď,“ hecuje svého parťáka Vladimír Coufal, zatímco „Maso“ těžce oddychuje v předklonu. „Už jen čtrnáctej a jdeme, třináct jich máš za sebou,“ přidává se s povzbuzováním trenér Trpišovský.

„Takhle náročnou přípravu nezažil, musím se zlepšovat. Tréňo, můžeme teď aspoň za 3:15?“ ptá se toužebně vyčerpaný Masopust. „A pod tři to nedáte?“ opáčí Trpišovský.

Jde opravdu o velmi přísné limity. „Desetkrát kilometr pod tři, to jo, ale čtrnáctkrát je dost,“ komentuje kapitán Tomáš Souček, další z fyzicky skvěle nachystaných fotbalistů. „Aspoň víte, co zvládnete,“ reaguje spokojený kouč.

Hráči, co pod slávistickými trenéry přípravu zažili, svorně přiznávají, že jde o opravdové galeje. „Já ty kilometry nesnáším, nesnáším běhání, takže to mám vždycky za trest. Vždy jsem jak fyzicky i psychicky na dně, když musím běhat. Raději běhám na hřišti, to mi vůbec nevadí. Ale jak mám běhat na čas, když mi někdo rozkáže, to vůbec nekoušu, moc to nemusím,“ pravil v rozhovoru pro klubový web reprezentační obránce Jan Bořil.

Slávisté nabírají kondici v Marbelle do příštího čtvrtka. 22. ledna hrají na Strahově přípravné utkání s Ústím nad Labem, 25. ledna proti Českým Budějovicím. Od 29. ledna do 9. února je v plánu druhé, tentokrát herní soustředění v Portugalsku. Jarní část FORTUNA:LIGY zahajuje Slavia v neděli 16. února vršovickým derby na hřišti Bohemians Praha.

