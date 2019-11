Trpišovského kouzla! Jak piluje kondici i taktiku a řeší vztahy s hráči | iSport.cz

Říká se mu český Klopp a už je nepřehlédnutelný i v Lize mistrů. Se Slavií prohání ve skupině smrti obry z Dortmundu, Barcelony a Interu Milán. Proto se kdekdo ptá: Jak to ten trenér Jindřich Trpišovský dělá? Je na čase si na to podrobně odpovědět.

Před sedmi lety objížděl divizní stadionky s Horními Měcholupy. Do toho dělal provozního v restauraci. Nyní na lavičce pravidelně poslouchá znělku Champions League a stále žhaví naději na postup do jarního play off. Středeční zápas s Interem o tom zásadně napoví.

Jak je to všechno možné?

Know-how Jindřicha Trpišovského rozebereme s pomocí jeho bývalých svěřenců. „Je to kouč, který mě trénoval v profesionální kariéře nejdéle a dosáhl jsem pod ním největších úspěchů. Už v dorostu Sparty měl progresivní věci jako dneska,“ vzpomíná Zdeněk Folprecht, jenž se s koučem setkal kromě Sparty také ve Viktorii Žižkov a Slovanu Liberec.

„Trénovat pod tímhle trenérem se vyplatí,“ připojuje Radim Breite, donedávna dispečer Trpišovského Liberce.

Tady jsou hlavní pilíře způsobu práce trenérské komety.

KONDICE

Čtrnáct kilometrů. Tolik činil rozdíl v naběhané vzdálenosti za zápas mezi Barcelonou a Slavií na Camp Nou. Ve prospěch českého šampiona. „V životě jsem nic takového neviděl,“ poznamenal Arséne Wenger, trenérská celebrita a nově šéf rozvoje světového fotbalu.

Nebyl to ojedinělý výstřel do tmy. Tým z Prahy opakovaně znepříjemňuje život kolosům v nejtěžší skupině Ligy mistrů svižným a neutuchajícím pohybem. V tomhle ohledu patří na špici pelotonu.

Proč je třeba vsadit na tuhle makačku? „Technické přednosti jsou na straně soupeře, a tak ho musíme přeběhat a uběhat,“ opakuje hráčům Trpišovský.

Zní to jednoduše, ovšem převeďte to do reality v zemi, kde se jede na knedlo-vepřo-zelo zalité pivem a kde spousta lidí přemýšlí, jak se mít dobře bez velké dřiny.

Jak se s tím JT a jeho spolupracovníci popasovali?

Zdeněk Folprecht: „Zažil jsem pod ním hodně příprav a dá se říct, že všechny probíhaly stejně. Často jsme běhávali 8x1 kilometr. Byli jsme rozdělení na tři až čtyři skupiny. Nejlepší skupina měla limit 3 minuty 30 vteřin. Druhá skupina o deset vteřin míň, třetí zase o deset vteřin míň a čtvrtá taky. Pauza mezi jednotlivými běhy? Nevím to přesně, ale určitě nebyla větší než čas, za který jsme to běhali. Spíš bych řekl, že byla o něco menší, kolem dvou minut. Berte to opravdu jen jako odhad.

Každopádně tenhle trénink byl v přípravě několikrát do týdne. Na jednu stranu to bylo nepopulární, protože nikdo nemá rád běhy, ale na druhou stranu byl pro nás 8x1 kilometr schůdnější než absolvovat hodinový výběh. Navíc trenér Trpišovský navodí s asistenty pozitivní atmosféru, že to koušete líp. Nechci říct, že bychom mezi sebou při běhu soutěžili, ale byla dobrá morálka.

Někdo by možná řekl, že je to staromódní, protože teď se dělá kondice po vzoru Španělska veskrze s míčem, ale vůbec se nedivím, že se pan Trpišovský drží jiného mustru. Když něco funguje, proč to měnit?

Když jsme hráli s Libercem v Evropě, trénovalo se mezi zápasy volněji. Když se nehrají dva zápasy týdně, dělá se ve středu fáze, při které si sáhnete na dno. Pro organismus je to dvakrát v týdnu ideální. Samozřejmě je pro hráče lepší, když to je formou dvou zápasů.

Když jsou v jeden den v přípravě dvě fáze, dopolední je většinou zaměřená na sílu a odpolední na běhání. Posilovací trénink řídí Martin Třasák. Vybavím si kruháč v posilovně - 8 až 12 stanovišť po dvojicích, polovina cvičení na spodek, stejná porce na vršek. Prostě komplexní posilování celého těla, které trvá hodinu a deset minut. Kruhové tréninky jsme dělali i na hřišti. Obsahovaly mimo jiné různé člunkové běhy. I s míčem. Jelo se ve velké intenzitě. Aby se člověk co nejvíc zavařil.“

Radim Breite: „Brblal jsem strašně, každý brblá. Ale paradoxně jsem zastánce takové dřiny. Trenér Trpišovský a spol. se svými metodami asi úplně nepatří do té názorové skupiny novodobých kondičáků, dlouho si to dokonce trenéři dělali úplně sami, měli vlastní pohled. Hodně lidí jejich dávky odsuzovalo, ale upřímně, už ve Viktorce Žižkov měli dobré výsledky, ve Slovanu skvělé a ve Slavii kur.. skvělé! Nakonec vždycky zjistíte, že vám to v zápasech pomáhá, cítíte se silný, naběhaný. Propracovaná kondiční příprava je jednou z hlavních příčin úspěchu trenéra Trpišovského.

Běhaly se kiláky na určitý čas, intervaly, různé pyramidy. Když víte, co vás čeká, fakt se vám nechce. Možná i proto, že s námi běhal i Houšťa. Nevím, jak to má teď, měl něco s kolenem, ale ve Slovanu s námi odběhal úplně všechno. Pak se pořádně kousnete, když vidíte, že vás nahání malej plešatej frajer v nějakém věku. Musíte prostě zabrat. A musím říct, že bylo pár kluků, kteří ho nepředběhli... (smích)

Fakt příjemná byla v tomhle ohledu reprezentační pauza. To říkám v uvozovkách. Na tu se většinou hráči těší, ale s tímhle realizákem moc ne. Většinou byl v pondělí lehčí trénink. V úterý ráno už jsme měli ty kiláky. Středa hry. A čtvrtek zase nálož, výběh na Maliník, to je kopec v Jizerkách. V pátek pyramidy. Fakt super. Ale platilo, že v zápasech se člověk cítil dobře. Někdy se stalo, že se to nepovedlo načasovat a občas nás to v nějakém utkání dohnalo, byli jsme mrtví. Ale třeba v dalších pěti jsme z toho zase těžili, byli jsme schopní soupeře udolat. A když vezmu současnou Slavii, přidává se k tomu hodně fotbalovosti.“

TAKTIKA

Presink býval zkraje druhého tisíciletí fajnovou disciplínou Brücknerovy reprezentace nebo Hřebíkovy Sparty. Teď český fotbal na tuhle tradici zásluhou Slavie navazuje. Žádný zanďour před vlastním vápnem, ale statečné napadání na útočné polovině soupeře. Klidně až u jeho šestnáctky. A po zisku míče rychle na zteč!

Pro tuzemského fanouška pohlazení na duši.

„Když jsem byl na Žižkově v druhé lize a měli jsme velké problémy, vždy jsem říkal, že můj sen je udělat ze Žižkova český Dortmund,“ vyznal se Trpišovský před duelem s Borussií v Edenu.

Český Klopp naplňoval sliby už na Žižkově. Ač byla v klubu prázdná kasa, mužstvo rozehrálo pod jeho dirigentskou taktovkou atraktivní presinkovou symfonii. V Liberci a ve Slavii ji mohl ještě líp vyladit, neboť na obou adresách dal dohromady kvalitnější orchestr.

Zdeněk Folprecht: „Taktika, to je jeho doména! Doba je tomu nakloněná. V databázích si můžete vyjet každý tým a každého hráče. Hned na vás vykouknou silné a slabé stránky. Pan Trpišovský toho náležitě využívá. Dělá dlouhé rozbory u videa.