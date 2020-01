Zatím ani Sofie, ani za Slavií. Proč se zasekl Hušbauerův přestup? | iSport.cz

Slavii poslal ve Zlíně do vedení Josef Hušbauer (vpravo) • Pavel Mazáč (Sport)

Josef Hušbauer je blízko přestupu ze Slavie do Levski Sofia. • Pavel Mazáč / Sport

Josef Hušbauer je blízko přestupu ze Slavie do Levski Sofia. • Barbora Reichová / Sport

Nadějné jednání s druhým týmem bulharské ligy může vyjít vniveč. Informace Sportu a bulharských médií se shodují na důležité zápletce. Zatímco původně měla Slavia sdělit vedení Levski, že Josefa Hušbauera je ochotná pustit zadarmo, nyní svůj postoj změnila.

Nová situace? Finanční požadavek „sešívaných“ se údajně pohybuje mezi třinácti a dvaceti miliony korun, což bulharské straně dvakrát nevoní.

Byl by to důležitý háček v celém přestupu. Vedení Slavie se totiž nejdřív shodlo, že po příchodu 20letého Patrika Hellebranda ze Slovácka Hušbauera uvolní i ve jménu částečné obměny a omlazení kádru. Jinými slovy, že šestnáctibodový náskok v lize na druhou Viktorii Plzeň chtějí „sešívaní“ využít i jako vhodný prostor pro začlenění talentovaných hráčů.

Přitom s Hušbauerem už Levski na začátku týdne jednalo a mělo se předběžně domluvit na docela velkorysých podmínkách. Jeho měsíční plat by se prý vyšplhal v přepočtu až k sedmi stům tisícům korun, což by z něj podle zpráv z Bulharska udělalo jednoho z nejlépe placených hráčů týmu.

Místo podpisu a přesunu do Sofie ale v posledních dnech přetrvává jakýsi status quo. A celkem zvláštní, protože v Hušbauerově případě neplatí ani původní plán, tedy že by se připojil během středy nebo čtvrtka k týmu na soustředění ve španělské Marbelle.

Tak se vyjadřoval těsně před odletem kouč Jindřich Trpišovský nejen ohledně 29letého záložníka, ale i útočníka Milana Škody, jenž momentálně v Turecku dotahuje přestup do Genclerbirligi.

Zatímco Škodova situace se pozvolna vyvíjí a se svým manažerem Jiřím Stejskalem v Ankaře dotahuje detaily smlouvy, Hušbauer zůstává zatím doma a jeho přílet na jih Evropy za týmem Jindřicha Trpišovského je nejistý.

Mezitím v jeho „desítce“, kterou produktivní středopolař obléká od svého příchodu do Edenu v lednu 2016, trénuje záložník Jan Sýkora. Ne že by to muselo nutně znamenat bůhvíco, ale dobrý signál pro bývalého hráče italského Cagliari určitě ne.

Hušbauer je ve Slavii už čtyři roky, významně se podílel na dvou titulech i na současném šestnáctibodovém náskoku v probíhající sezoně, trenér Trpišovský ho ale často vynechával ze sestavy v evropských pohárech.