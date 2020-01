Hušbauer se loučil se Slavií. Věří, že má důvod, aby zůstal jejím hráčem | iSport.cz

Další velká postava současné Slavie se loučí. Po Milanu Škodovi opouští Eden i Josef Hušbauer, který míří na půlroční hostování s opcí do německých Drážďan. „Tyto čtyři roky patřily k těm nejkrásnějším v celém mém fotbalovém životě,“ vzkázal devětadvacetiletý záložník přes instagramový profil svého otce. A naznačil, že by červenobílý dres mohl brzy obléknout znovu. „Věřím, že pokud Slavia chce, abych byl stále jejím hráčem, má k tomu dobrý důvod.“

Hušbauerův odchod se řešil od začátku nového roku, kdy neodcestoval s mužstvem kouče Jindřicha Trpišovského na kondiční soustředění do Španělska. Mluvilo se o zájmu Düsseldorfu či Levski Sofia, nakonec ale kreativní středopolař míří do Drážďan.

„Dostal jsem několik krásných nabídek, za které jsem moc rád a vážím si vstřícnosti některých zahraničních klubů. Ale věřím, že pokud Slavie chce, abych byl stále jejím hráčem, má k tomu dobrý důvod. Proto rád přijímám nabídku na půlroční hostování s opcí v Drážďanech. Věřím a slibuji, že udělám vše pro to, abych jim byl platný v boji o udržení ve druhé bundeslize,“ uvedl fotbalista na sociální síti. Jeho nový celek aktuálně uzavírá tabulku, během podzimu získal v osmnácti zápasech třináct bodů.

Hušbauer do Vršovic přicházel v nelehké situaci, přímo ze Sparty, tábora odvěkého rivala. Svými výkony si ovšem fanoušky Slavie brzo získal na svou stranu. „První momenty byly velmi obtížné, ale díky lidem, kteří ve mně věřili, jsem to dokázal.“

„Jistě pochopíte, jak velkou váhu mají moje slova, když řeknu, že tyto čtyři roky patřily k těm nejkrásnějším v celém mém fotbalovém životě. Spolu jsme dokázali nemožné a jsem moc hrdý. S klidným svědomím mohu říci, že se Slavia stala mým domovem a celé ty roky jsem dělal maximum, abych byl pro ni přínosem,“ napsal český reprezentant.

Podle svého vyjádření by v Edenu dál rád pokračoval, teď už ale vyhlíží novou výzvu. „Jak už to chodí, i když si to moc přejeme, nic netrvá věčně. Zaslechl jsem, že Slavia chce dát příležitost mladším, tak to bývá a já to plně respektuji. Člověk se s tím musí vyrovnat. Vím, že fotbal budu hrát, a věřím, že toho mám ještě hodně před sebou,“ podotkl Hušbauer.

Drážďany do jarní části druhé bundesligy vstoupí na konci ledna důležitým domácím zápasem proti patnáctému Karlsruhe.