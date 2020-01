Hezké gesto fair play! Obránce Karviné proti Baníku schválně zahodil penaltu | iSport.cz

Dame Diop má namířeno z Baníku Ostrava do druhé turecké ligy • Michal Beránek / Sport

Karvinou poslal do vedení ve 26. minutě Ba Loua po individuální akci. Krátce po pauze Rundič bez cizího zavinění spadl v šestnáctce a rozhodčí chybně odpískal penaltu, ale srbský obránce předvedl gesto fair play a míč jen odevzdal ostravskému brankáři Budinskému. Baník odvrátil porážku v 77. minutě, kdy z dalšího pokutového kopu vyrovnal Stronati. Oba týmy tak mají po dvou zápasech v Tipsport lize na kontě dva body za remízy.

„Klobouk dolů. Viděl jsem to sice z osmdesáti metrů, ale zdálo se mi, že penalta nebyla. Nicméně i takové góly padají, takže pro mě to bylo hezké gesto fair play,“ podotkl kouč Baníku Kozel.

„V prvním poločase jsme podali lepší výkon. Měli jsme tam tři gólové šance a to, na čem pracujeme, se tam objevovalo. Byly tam akce od založení až do koncovky. Ba Loua nám to ale hezkou individuální akcí a gólem ztížil,“ uvedl nový trenér Slezanů pro klubový web.

„Ve druhé půli a ve druhé sestavě už výkon nebyl takový. Bylo tam hodně nevynucených ztrát, chyběla tomu plynulost. Ale cením si toho, že hráči se i v té únavě snažili a prali se s tím,“ dodal ostravský kouč.