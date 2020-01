Mustedanagič ve Spartě opět šanci nedostane. Bude hostovat v Sarajevu | iSport.cz

Zinedin Mustedanagič se ve Spartě opět nechytil, míří do Sarajeva • Michal Beránek / Sport

Patří k největším letenským talentům posledních let. Ofenzivní záložník Zinedin Mustedanagič ovšem svůj potenciál v prvním týmu Sparty nikdy pořádně nerozbalil. A nestane se tak ani na jaře. Jak již dříve informoval iSport.cz, mládežnický reprezentant Bosny a Hergecoviny míří na půlroční hostování bez opce do FK Sarajevo.

V mládežnických kategoriích střílel mraky gólů, své vrstevníky převyšoval technicky i silově. O Zinedinu Mustedanagičovi se mluvilo jako o dalším absolventovi vyhlášené strahovské akademie, kterého čeká přesun do prvního týmu Sparty.

K tomu ovšem nikdy pořádně nedošlo. Stále teprve dvacetiletý ofenzivní záložník odehrál za první tým v lize pouze pět utkání. Víc startů v nejvyšší soutěži nasbíral v Dukle, kde v sezonách 2016/2017 a 2017/2018 v rámci hostování stihl celkem 18 startů, tři branky a jednu asistenci.

Ani před rokem a půl nepřišel posun do áčka Sparty, Mustedanagič strávil ročník na hostování ve slovenském Ružomberoku. Pod taktovkou kouče Davida Holoubka si vedl víc než solidně, hlavně na jaře se rozehrál do výborné formy. K sedmi gólům přidal šest asistencí a zdálo se, že je konečně připravený na definitivní přesun do letenské skvadry.

V létě k němu ovšem nedošlo, bosenský mládežnický reprezentant místo toho zamířil na hostování do Českých Budějovich. V kádru Dynama se ale nedokázal výrazněji prosadit, v první polovině sezony naskočil jen do pěti utkání a připsal jedinou asistenci.

Jihlava - Dukla: Mustedanagič parádní střelou z voleje nedal Rakovanovi šanci

Nyní se jeho budoucnost řešila znovu. Mustedanagič, kterému na Spartě dál běží smlouva podepsaná do konce roku 2021, putuje na půlroční hostování bez opce do FK Sarajevo.

„Pro nás je důležité především to, aby pravidelně hrál. Věřím, že dospějeme k řešení, které bude uspokojivé pro hráče i Spartu,“ uvedl hráčův agent Orhan Dumanjič ze společnosti Orhan Sport dříve pro iSport.cz. Nyní je situace kolem jeho klienta vyřešena.

Zimní přípravu zahájil Mustedanagič ve sparťanském béčku pod vedením kouče Václava Kotala. Po necelých dvou týdnech se ale přesouvá na Balkán. „Zizu, ať se ti na hostování daří a těšíme se v létě!" rozloučila se s 21letým záložníkem na svém webu Sparta.