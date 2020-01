Uhrin ml. o Škodovi i zisku Hušbauera ze Sparty: Slavii můžou chybět | iSport.cz

Milan Škoda by měl podle tureckých médií zamířit do Rizesporu • Pavel Mazáč / Sport

Zatímco Škoda (34 let) přestoupil do tureckého Rizesporu, s nímž podepsal smlouvu na rok a půl, Hušbauer (29) odešel na půlroční hostování do Drážďan bojujících o holý fotbalový život ve druhé německé lize. Shodou okolností se právě s nimi utkal v přátelském utkání na soustředění ve Španělsku rumunský tým Dinamo Bukurešť, které Uhrin mladší trénuje. Hušbauer nastoupil v základní sestavě jako defenzivní záložník a přispěl k výhře 1:0.

Jak byste vystihl význam Milana Škody a Josefa Hušbauera pro Slavii?

„Oba byli lídři kabiny. Měli velké slovo jak na hřišti, tak v šatně. S Tomášem Součkem udávali rytmus hry. Škoda je velmi dobrý hráč v pokutovém území, jeden z nejlepších, které jsem trénoval. Hra hlavou, výběr místa v šestnáctce, to měl vždycky fantastické. Hušbauer je zase konstruktivní hráč s výbornou předfinální a finální přihrávkou a dokáže jít do pokutového území a skórovat. I v poslední době, když nastoupil v lize, vstřelil gól nebo na něj přihrál, byl jedním ze stavebních kamenů mužstva. Hodně důležitý hráč při zakončení akcí před bránou. Nevím, jak ho v konstrukci hry ostatní hráči nahradí. Záleží samozřejmě na trenérovi, ovšem tohle Slavia může ztratit. Sice hraje tempo fotbal, ale kreativita bude na Stanciovi. A když bude mít špatný den, doteď jiného hráče pro tuto roli nevidím, i když Slavia konstruktivní samozřejmě je.“

Vedle Nicolaea Stancia je ale k dispozici třeba Petr Ševčík.

„Nevím, co mají v plánu. Stanciu dlouho nedal gól. Hušbauer byl schopen zakončit jak v pokutovém území, tak mimo něj. Obávám se, že tohle může Slavii chybět. I když Škoda samozřejmě pravidelně nehrál, mužstvo nastupovalo bez něho a párkrát v podstatě i bez útočníka. Uvidíme, jak bude zdravý Stanislav Tecl… Kromě Součka, který je uprostřed důležitý a dokáže zakončit, ostatní hráči moc gólů nedali, v Evropě už vůbec ne. V příští sezoně bude chtít Slavia hrát zase vedle domácí ligy i Evropu, nevím, jestli by Hušbauera se Škodou nepotřebovali.“

Souhlasíte přesto s tím, že v tak náročném herním stylu Slavie už se přece jen musí menší rychlost hráčů, byť zkušených, projevit?

„Já si nemyslím, že Škoda je úplně pomalý. Určitě ne. Od hráče do pokutového území nemůžeme očekávat, že bude jako Masopust někde sprintovat desetkrát po lajně. To asi ne. Veřejnost ho pořád hodnotí jako pomalého, ale v utkání, ve kterém je málo šancí, mu díky výběru místa v šestnáctce stačí jedna dvě a dá z nich gól. I to může chybět. Nevím, jak na tom byl Škoda poslední dobou fyzicky, ale když byl natrénovaný, svou roli splnil. Běhal, okamžitě šel do šestnáctky. Fotbal jde dopředu, vyžaduje rychlé fotbalisty, ale i spousta dobrých mužstev nemá ve středu zálohy superrychlostní hráče. A i když Slavia zatlačila presinkem i velká mužstva, ta si stejně logicky svou kvalitou vytvořila šance.“

Co říkáte na angažmá, které oba hráči zvolili? Tedy turecký Rizespor v případě Škody a Drážďany, kam jde na hostování Hušbauer?