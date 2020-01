Guľa po vítězné premiéře: Budeme muset udělat nepopulární rozhodnutí | iSport.cz

Jak první zápas Plzně pod svým vedením hodnotíte?

„V první řadě velmi děkuji fanouškům, že přišli, bylo to úžasné, plus velmi sympatický soupeř. Výhra je jedna věc, ale pro nás je v přípravě podstatné se koncentrovat i na výkonnost mužstva. Vstup do zápasu byl z naší strany trochu pomalejší, ale ve druhé části prvního poločasu jsme tam už měli velmi dobré pasáže. Po přestávce jsme ztratili jistotu, přesnost, nebylo to určitě podle našich představ. Tam se ukázalo, že potřebujeme ještě hodně pracovat na tom, aby to bylo takové, jak kluci umí hrát.“

Překvapil vás ten výkonnostní rozdíl mezi sestavami pro první a druhý poločas?

„Trochu ano. Po deseti dnech tréninku jsem měl nějaká očekávání, takže trochu mě to překvapilo. Zčásti je to ale přirozené, protože kluci se chtěli ukázat a opouštěli své prostory, hodně běhali. Z mého pohledu je přitom někdy méně více. Nedrželi jsme pozice, což je třeba, když chceme hrát konstruktivně, prostor jsme si naopak ubírali. Ale to bylo spíš snahou, kluci hodně chtěli.“

Co vás nejvíc potěšilo?

„Obě party se snažily hrát naplno, aktivně, odpracovaly to. Kluci neřešili, že hrajeme s druholigovým soupeřem, ale koncentrovali se na sebe.“

Pochválíte osmnáctiletého stopera Šimona Gabriela, který nastoupil za áčko vůbec poprvé v životě?

„Nechtěl bych jít do individuálních hodnocení. Roli, kterou dostal, zvládl. Samozřejmě mu pomohl Luděk Pernica, měl vedle sebe zkušeného hráče. Ale vzhledem k tomu, že to hrál přes nohu, zvládal ty situace velmi slušně.“

Do zápasu nezasáhli Jakub Brabec, Michael Krmenčík či Tomáš Hořava. Z jakého důvodu?

„Tomáš Hořava a Domino Janošek nehráli ze zdravotních důvodů a Kubovi s Míšou jsem dal zápasové volno, protože jsem chtěl vidět zbylé chlapce v pětačtyřicetiminutové zátěži. Takže oba měli trénink.“

Nastoupil jste v rozestavení 4-3-3. Ověřil jste si, že to má budoucnost?

„Myslím, že ano, z mého pohledu se to dá hrát. Ale budeme v dalších zápasech sledovat, jak si to sedne, zejména ve středové formaci. Jestli budeme hrát na dvě šestky, na dvě osmičky, na desítku, nebo s tímto ofenzivnějším postavením. Záležet bude i na křídelních hráčích, třeba Pišta Mihálik ukázal velmi zajímavou perspektivu, tím pádem by nám mohla růst konkurence i v tomto rozestavení.“

Jak hodnotíte záložní trojici v prvním poločase, konkrétně Pavla Buchu?

„Zase jdeme do konkrétních jmen. (směje se) Bylo cítit, že tam byl rozdíl mezi prvním a druhým poločasem – v jistotě, přesnosti. Do obrany i do útoku. V prvním poločase naše středová trojice fungovala velmi slušně, ale musíme brát v potaz, že šlo jen o první zápas, navíc proti sympatickému, nicméně stále druholigovému soupeři.“

Ve vaší hře bylo hodně kolmých náběhů. Je to věc, na kterou teď kladete největší důraz?

„Chtěli jsme tam dát nějaké prvky, o kterých se domníváme, že by je hráči mohli zvládnout a mohly by dělat zle soupeřům.“

Řešíte aktuálně změny v kádru – ať už dovnitř, nebo ven?

„My hlavně budeme muset udělat nepopulární rozhodnutí, pokud jde o šířku kádru, před soustředěním ve Španělsku. Druhá věc je, že potřebujeme odehrát zápasy, abychom viděli kluky, jak zvládají tlak a určité úlohy. Myslím si, že se tam může něco otevřít.“