Hejkal o posilách Teplic: Mareček je pro nás výjimečný. Tijani byl na cestě | iSport.cz

Prý jste Lukáše Marečka lanařil už od září. Je to pravda?

„Ano, jsem moc rád, že přišel. Je to pro nás nadstandardní posila. Znám jej velmi dobře ze Sparty a říkal jsem si, že kdyby to bylo realizovatelné, šel bych do něj. V Teplicích probíhá obměna kádru a těší mě, že jsme přivedli Kubu Mareše či Řezníčka a nyní i Marečka Všichni jsou to nadstandardní hráči. K tomu máme Shejbala, Kučeru a také chceme dávat prostor mladým klukům. Máme vyvážený kádr a obměna probíhá dobře.“

Co si od Marečka slibujete?

„Na hřišti především konstruktivitu. Lukáš má vynikající první dotek. Navíc je variabilní na více postech. A má zkušenosti. Hrál v Nizozemsku, v Belgii, byl několik let ve Spartě. Za trenéra Stramaccioniho dokonce tým vedl jako kapitán v pohárech.“

Jak si jej pamatujete z Letné?

„On to neměl ve Spartě vůbec jednoduché. Byl přikrytý esy, jako jsou Bořek Dočkal, Marek Matějovský, Pepa Hušbauer… Lukáš měl kolem sebe obrovskou konkurenci. Lidé navíc koukali spíš po Láďovi Krejčím či Pavlu Kadeřábkovi. A přesto se Lukáš pracovitostí a pílí prosadil a vydržel ve Spartě dlouho. Věřím, že pro Teplice je to výjimečný hráč.“

V oblibě ho měl i váš bývalý kolega Zdeněk Ščasný. Stavěl ho do zálohy, do obrany. Oblíbený univerzál, že?

„Hrál všechno. Nastoupil jako šestka, osmička, v tříobráncovém systému zvládl pravého stopera a dokonce naskočil i jako bek. Přitom byl dost podceňovaný. Fanoušci ho přijali různě. Ale já si ho pamatuji z tréninků, vím, jak pracuje, znám jeho píli a kvalitu.“

Kam s ním v sestavě počítáte?

„Nejspíš do středu zálohy. Ale Lukáš může i na stopera v rozestavení na tři obránce. A pokud bychom hráli 3-5-2, dokážu si ho představit vedle Tomáše Kučery uprostřed zálohy.“

Mluvilo se i o Romanu Květovi, se kterým nepočítají v Příbrami. Byla to pro vás varianta?

„Přemýšlel jsem o něm. Roman nastupoval na pozici záložníka, já ho však chtěl zkusit na stoperu. Nicméně by se jednalo o zkoušku a na ty já nemám čas. Potřebuji okamžitou posilu, jako je třeba Mareček. I proto jsme od této varianty ustoupili.“

Na začátku přípravy jste si přál dvě posily – záložníka a stopera. Zatím máte z poloviny splněno. Avizovaný příchod jihlavského obránce Mohameda Tijaniho padl. Hledáte dál?

„Lukáš může vyřešit i post stopera, ale když máte takového hráče k dispozici, je škoda, aby hrál v obraně. Může se tam objevit, ale středního obránce stále hledáme. Je pravda, že Tijani už byl na cestě do Teplic. Jenže se objevilo, že nemá zkřížený vaz. Vím, že s tímto hendikepem může hrát dlouho, ale také nemusí. My jsme se rozhodli, že touto cestou nepůjdeme, protože nevíme, jak dlouho mu kariéra vydrží.“

Narušilo vám to hodně plány?

„Už jsem s ním počítal. Měl projít kontrolou na Spartě a hned odjet do Teplic. Nebojím se říct, že to byla už stoprocentní posila. Zatímco o Marečka byla velká bitva a kromě Sparty se Slavií mu volala celá liga, u Tijaniho jsme měli jistotu. Bohužel to nevyšlo. Musíme hledat dál. Od manažerů chodí spousta nabídek, ale já chci zkušeného hráče do základní sestavy, který dobře zná poměry české ligy a její zákonitosti. Mladé hráče máme i v Teplicích a chtěl bych jim dávat prostor.“

Kde stopera hledáte?

„Okruh hráčů je zúžený na kádry Slavie a Sparty. Odešel nám Michal Jeřábek, se kterým jsem počítal. To mě mrzí. Kdyby zůstal a prodloužil smlouvu, dnes bychom stopera nehledali.“

Argumentoval, že chce do zahraničí. Nyní se spekuluje o zájmu Jablonce. Co vy na to?

„Manažer mu asi sliboval hory doly. Viděl ho v zahraničí a nic pro něj teď nemá. A ve finále kdyby pan Pelta neprodal Břečku do Turecka, neměl by ani ten Jablonec. Michal se rozčiluje, že je v B-týmu, ale my mu jasně řekli, že když s námi prodlouží a přijde nabídka z ciziny, bránit mu nebudeme.“