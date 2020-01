Fortelný bojuje o místo ve Spartě: V Jihlavě jsem nabral sebevědomí | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 3. Kozák, 8. Mandjeck, 49. Tetteh, 74. Tetteh, 79. Tetteh Hosté: Sestavy Domácí: Heča – Costa, Štětina, Kanga, M. Frýdek, Plavšič, Kozák, Mandjeck, Vindheim, Trávník, Fortelný Hosté: Vejmola – Šimko, Tijani, Pojezný, Pavlík, Vaculík, Smejkal, Novotný, Chok, Koubek, Křivánek Rozhodčí Stadion Velký strahovský stadion, Praha

Co říct k zápasu? Dost jste si zastříleli…

„Chvílemi to bylo dobré, ale chvílemi takové nahoru dolů. Vyhráli jsme, góly padly, takže asi dobrý.“

Po ztrátě míče jste zejména v prvním poločase okamžitě soupeře napadali. Byly takové pokyny od trenéra Jílka?

„Přesně tak. Pokyny takové byly a jednoznačně se nám to vyplatilo.“

Jak jste duel proti Vysočině prožíval?

„Bylo to pro mě trochu víc, vzhledem k tomu, že jsem v Jihlavě na podzim působil. Proti bývalým spoluhráčům a kamarádům jsem si utkání užil.“

Hecovali jste se nějak se exspoluhráči z Jihlavy?

„To úplně ne. Všichni máme dost v nohách, přeci jen je období zimní přípravy, což je vždy hodně o kondici. Takže na nějaké velké hecování nedošlo.“

Co vám půlrok strávený v Jihlavě dal?

„Určitě jsem se vyhrál. Měl jsem dostatek herního prostoru v zápasech. Nabral jsem i fotbalové sebevědomí, které je důležité, abych si věřil na míči.“

Jak se adaptujete zpět ve Spartě?

„Věřím, že jenom dobře. Tréninky jsou hodně náročné, ale zatím je zvládám bez jakéhokoliv problému, takže z mé strany je to dobré.“

Jaký to je skok, jít z druhé ligy do přípravy se Spartou?

„Je to tady o něco rychlejší. Není to ale nějaký extrémní skok. Řekl bych, že Jihlava je na úrovni prvoligových týmů, navíc je jedním z fotbalovějších mužstev druhé ligy. I proto to není tak velký rozdíl.“

Věříte si, že si vybojujete místo ve sparťanském áčku?

„Věřit si můžu, ale vše se bude odvíjet od toho, co v přípravě předvedu. Doufám, že zatím předvádím výkony, které ukazují, že bych si místo buď teď, nebo v budoucnu zasloužil. Je to ale spíše otázka na trenéra.“

Už se příprava posunula do fáze, že se více potkáváte s míčem?

„Ještě dojíždíme tento týden kondiční přípravu, takže balon není na tréninku úplně tou největší položkou. O to více si ale užíváme zápasy, kde míč konečně máme.“

Na čem v rámci fyzické přípravy nejvíce pracujete?

„Na síle nohou, ale celkově na objemu a fyzické kapacitě. Kondice je základ pro náš styl hry.“