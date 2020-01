Tecl: Prohra mrzí hlavně kvůli lidem. Kabina bez Škody je strašně zvláštní | iSport.cz

Jako kapitán vedl Slavii do utkání proti Ústí nad Labem nováček v kádru Patrik Hellebrand • Pavel Mazáč (Sport)

Patrik Hellebrand nastoupil do přípravného utkání proti Ústí nad Labem s kapitánskou páskou • Pavel Mazáč (Sport)

Patrik Hellebrand přišel v zimní přestávce do Slavie ze Slovácka • Pavel Mazáč (Sport)

Ústečtí fotbalisté se v 78. minutě překvapivě dostali do vedení, když se trefil Michal Bílek • Pavel Mazáč (Sport)

Záložník Petr Ševčík nastoupil do druhého poločasu prvního přípravného utkání Slavie v zimní přestávce • Pavel Mazáč (Sport)

Do druhého poločasu naskočil na hrot útoku Stanislav Tecl • Pavel Mazáč (Sport)

Útočník číslo jedna. Přesně takhle Jindřich Trpišovský s výhledem k jarní části sezony vidí Stanislava Tecla. Na Slavii očekávají, že devětadvacetiletý forvard, který během podzimu vstřelil jediný ligový gól, dá brzy vzpomenout na své nejproduktivnější časy. „Ale nejlepší by bylo, kdybychom s Júsufem dávali góly oba,“ prohlásil Tecl směrem k jedinému ryzímu konkurentovi, který mu v kádru ligového lídra na hrotu zbyl. Při porážce s Ústím nad Labem (0:1) odehrál na Strahově každý z nich jeden poločas.

Štve vás prohra na úvod přípravy?

„Každá prohra samozřejmě mrzí. Lidi sem vážili cestu a přijeli, o to je to horší. Každý měl odehrát poločas, což se splnilo. Ale představovali jsme si, že zápas zvládneme daleko líp. Na druhou stranu je lepší, že facka přišla už teď, než aby přišla v prvním kole na Bohemce.“

Bylo těžké rozhýbat se po náročných tréninkových dávkách?

„Určitě. My hlavně pořád jsme v hrubé přípravě, včera jsme měli náročný trénink. Dneska to bylo hodně vidět, někde nám chyběl rychlejší krok. Hodně jsme ztráceli v odražených balonech, v podstatě všechny sbíralo Ústí. To nás stálo hodně sil, a proto zápas vypadal takhle.“

Mužstvo po letech opustil Milan Škoda. Jak jste se s tím vyrovnali?

„Je to strašně zvláštní. Byli jsme zvyklí vídat ho na jeho místě v kabině opravdu dlouho. Teď přichází éra po Milanovi, bude strašně těžké ho nahradit.

Co jste říkal jeho parádnímu tureckému startu?

„Sledovali jsme to a byli nadšení. Klukům hrozně fandíme, aby se jim dařilo. Palce budeme držet i Pepovi (Hušbauerovi). Neberu je jen jako spoluhráče, ale jako kamarády.

Jaký bude jejich odchod mít vliv na kabinu?

„Oba byli lídři. Když se nedařilo, uměli to vzít na sebe a v kabině vystoupit. Teď budeme muset najít další takové hráče.“

Třeba vás?

(usměje se) „To nejde takhle říct, musí to vyplynout. Kabina se musí zkrátka naučit žít s tím, že tu kluci nejsou.“

Očekáváte, že vzhledem k odchodu Škody a Van Burena dostanete v sestavě větší prostor?

„Na druhou stranu bude zase o hodně míň zápasů, takže myslím, že to zůstane zhruba stejné. S Júsufem jsme dva, ale můžou tam hrát i Maso (Lukáš Masopust) nebo Olí (Peter Olaiynka). Uvidíme, koho trenéři vyberou a jak to poskládají.

Berete se jako útočník číslo jedna?

„Nevím… Nejlepší by bylo, abychom s Júsufem dávali góly oba. A důležité hlavně bude, abychom vyhrávali. Pak tolik nemrzí, když gólů třeba není tolik.“

Bude velká změna, že váš čeká klidnější program? Jen patnáct zápasů.

„Horší je, že budou náročnější tréninky. Lepší by bylo hrát zápasy. Ale budeme to muset vydržet a znova se připravit na léto, kdy nás zase čeká velký boj.“

Vnímal jste spekulace o možném konci sportovního ředitele Jana Nezmara?

„Žádné zprávy jsem neměl, Honzu jsme normálně potkávali v kabině. Pro mě Nezmič nikdy neskončil, ani teď nezačíná. V kabině se nic nemění.“

A co zvěsti o odmítnutých lukrativních nabídkách pro kouče Trpišovského?

„To je spíš otázka na něj, pro nás jde to jedním uchem tam, druhým ven. Jsme rádi, že trenér zůstává a chce s námi pokračovat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 78. Bílek Sestavy Domácí: Kovář – Holeš, Frydrych, Zelený, Bořil – Hellebrand, Oscar, Traoré – Křišťan, Júsuf, Provod Hosté: Plachý – Pimpara (73. Hudec), Krátký, Drame (49. Jirkovský), Peterka, Bassey, Kolařík, Písačka, Vlček, Vais, Valenta Rozhodčí Stadion Stadion Evžena Rošického, Praha

