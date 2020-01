Součkova klauzule vypršela, Slavia může trhnout víc. Ale jen do léta | iSport.cz

Fotbalisté Slavie oslavují vstřelený gól do sítě Teplic • Michal Beranek / Sport

Tomáš Souček poté, co poslal střelu mimo branku Interu Milán • Pavel Mazáč / Sport

Patnáct milionů eur, tedy asi 390 milionů korun, už prý není tak zásadní cifra. V téhle výši byla stanovena výstupní klauzule, za kterou by kdokoliv mohl získat Tomáše Součka ze Slavie, samozřejmě pokud by se hráč domluvil s daným klubem na smlouvě. 15. ledna ale měla vypršet, tím pádem znovu po čase nastává období, kdy si „sešívaní“ mohou říct klidně o mnohem víc peněz.

Nedávno se přiřítilo AS Monaco a zamávalo Slavii nabídkou, už ale neaktivovalo onu výstupní klauzuli, šlo o běžnou nabídku.

Ta smluvně dohodnutá částka, tedy patnáct milionů eur, jenž automaticky umožňuje zahájit jednání s Tomášem Součkem, totiž měla patnáctého ledna vypršet.

Tím pádem se může stát, že za svého záložníka si Slavia klidně může říct mnohem víc, ale na druhou stranu by případný přestup mohl stát i míň.

Takový scénář by možná seděl na anglický West Ham, který se podle britských zdrojů zařadil do fronty na Součka. „Kladiváři“ už v létě zkoušeli přetáhnout jiného záložníka z české ligy, plzeňského Patrika Hrošovského, za něhož nabízeli asi dva miliony eur, nakonec ale odešel za více než pět, tedy přibližně 150 milionů korun do belgického Genku.

K výstupní klauzuli se ale Souček a Slavia hodlají vrátit, měla by znovu začít platit, v původní výši, od patnáctého června tohoto roku. Kdyby tedy 24letý záložník náhodou neopustil Eden už teď v zimě...

Tomu ale podle posledních zpráv nic nenasvědčuje, pravděpodobnější je varianta, že se „sešívanými“ dohraje sezonu. V tom případě by zájemci znovu nemuseli čekat na stanovisko českého mistra, stačilo by aktivovat klauzuli a jednání s hráčem by se rozjela.

„Předpokládám, že situaci kolem Tomáše Součka budeme řešit do posledních minut přestupového okna. A jak to dopadne, to teď nikdo neví,“ odhaduje hráčův manažer Pavel Paska.