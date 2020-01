Jílek: Dočkal má velký vliv, hru povyšuje. Prioritou zůstává stoper | iSport.cz

Několik měsíců jste čekal, abyste viděl kapitána v akci. Do jaké míry vám to zvedlo náladu, že je Bořek Dočkal zpět, navíc asi mnohem dříve, než jste čekali?

„Jsme všichni určitě rádi a doufáme, že nejde jen o okamžik, ale že to bude trvalý stav a nedojde už k žádné komplikaci. Bořek hned ukázal rozdílové věci, a to určitě není v úplné herní kvalitě, protože mu chybí zápasy a herní pauza byla dlouhá.“

Bylo to pro vás těžké rozhodování, zda ho vypustit do zápasu už nyní v Praze, nebo až ve Španělsku na soustředění?

„Je potřeba poděkovat všem lidem, se kterými Bořek spolupracoval, a měli ho na starost, odvedli fantastickou práci. Rozhodování těžké nebylo. Sám Bořek si sám start, nechci říct, úplně vynutil, ale přišel s myšlenkou, že by nastoupil. Náš plán byl jasný směrem ke Španělsku, ale ubíralo se to lepším směrem, než se očekávalo a po několika konzultacích jsme si řekli, pětačtyřicet minut zkusíme, abychom viděli reakci před soustředěním. Po zápase byl v pohodě, takže jsem za to rád a doufám, že to už bude v pořádku.“

V předfinální a finální fázi ukázal svou kvalitu. Bylo ale i znát, jak jeho přítomnost působí na tým, třeba tím, že mu dodává klid a jistotu?

„Jasně byla vidět jeho herní kvalita. Neustále se nabízí, nebojí se míče. Zároveň usměrňoval spoluhráče, hodně komunikoval. V tomto směru hráče určitě ovlivňuje. Jeho přítomnost na hřišti má na tým velký vliv, bylo to vidět už i v trénincích. Kvalitu a úroveň hry povyšuje. Nechci tím ale říct, že bychom se nyní upínali jen na jednoho hráče, který nás spasí, tak to určitě není.“

Berete ho jako „největší zimní posilu“?

„Určitě to může být pro tým velká posila. Nejen na hřišti ale i směrem do kabiny.“

Zápasem s Ústím (1:0) jste uzavřeli určitý blok zimní přípravy, řekněme fyzický. Panuje po něm úplná spokojenost?

„Úplná určitě ne, rezervy bychom našli. Z pohledu zdravotního jsme tři náročné týdny zvládli, i když podmínky nebyly vždy jednoduché. Co se týče herní stránky, tak jsem rád, že je oproti prvnímu zápasu vidět určitý nárůst kvality. Proti Ústí nám chyběla trochu produktivita a v některých fázích kvalita v řešení daných situací. Je tam ale určitě vzestupná tendence a objevovaly se i věci, na kterých pracujeme a chceme, abychom je využívali v ligových zápasech.“

Adam Hložek zůstal na podhrotu. Je to určitý plán do budoucna, že by tam mohl hrát?

„Museli jsme vycházet z dvacítky hráčů, kterou máme k dispozici tak, aby nám sestavy ladily, co se týče postů. Na druhou stranu ten záměr, že by hrál na podhrotu tady je. Uvolnili jsme mu tuto pozici tím, že Kanga hrál ve druhém poločase. Chtěli jsme ho vidět, jak v podhrotové pozici, tak v tom, jak bude spolupracovat s Bořkem Dočkalem. Byl to záměr taktický, ale vycházelo to i z postového složení.“

Jak moc budete škrtat v kádru před cestou do Španělska, tedy pokud k nějakým škrtům dojde?

„Je nás pětadvacet. Záměr je takový, že odletí dvacet tři hráčů do pole a tři brankáři. Na to si nyní sedneme a uděláme definitivní nominaci. (pozn. redakce: Sparta nominaci hráčů, kteří pojedou na soustředění, zveřejní během pondělního odpoledne)

Před týdnem jste mluvil o tom, že stoper je post, o kterém víte, že ho potřebujete posílit. Pořád čekáte, nebo už se dostáváte do situace, že stoperů je tu dost?

„Ono to tak je, že stoperů je tu dost. Pořád si ale stojím za tím, že stopera potřebujeme přivést směrem do kvality a zvýšení konkurence. Stoprocentně platí tedy to, že stoper je pro nás prioritou.“

Jak je na tom zdravotně Dávid Hancko?

„Je v závěrečné fázi rekonvalescence a od pondělí začíná plnohodnotně trénovat s týmem.“