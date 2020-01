Odchody i zranění. Boleslavi se rozpadl gólostroj, Weber věří svým | iSport.cz

Boleslavskou kabinou jako by se prohnalo tornádo. Ofenzivní vozba druhého nejgólovějšího týmu FORTUNA:LIGY se rozpadla a její účinnost v jarní části je nejistá. Z pěti nejproduktivnějších hráčů po podzimu zbyl trenéru Jozefu Weberovi k dispozici už jen Lukáš Budínský. V sobotu si totiž smolně přetrhnul achilovku dirigent Marek Matějovský a za pár hodin útočný démon Nikolaj Komličenko definitivně přestoupil do Dynama Moskva za částku okolo 100 milionů korun.

Kdo se teď bude starat o naše góly? Tahle otázka se musí honit v hlavě trenéru Mladé Boleslavi Jozefu Weberovi. Však počítejte. Nikolaj Komličenko dal na podzim deset gólů a na tři přihrál, Muris Mešanovič měl bilanci osmi branek a čtyř asistencí, Pavel Bucha se trefil šestkrát a čtyři góly připravil, Marek Matějovský nastřádal sedm asistencí. A nikdo z nich ambicióznímu středočeskému celku na jaře z různých důvodů nepomůže.

Do obávané ofenzivní formace hodila jako první granát Plzeň, když si stáhla Buchu z hostování. A jeho případný návrat do Boleslavi se jeví jako utopie, nový trenér Viktorie Adrián Guľa si ho moc pochvaluje. „Má úžasné věci. Skládám kompliment i Mladé Boleslavi, která ho dovedla velmi dobře fyzicky připravit,“ lebedil si Guľa minulý týden.

Pak odešel na hostování do tureckého Kayserisporu Mešanovič. Bosenský dříč měl slíbeno, že v případě zajímavé nabídky ze zahraničí mu Středočeši nebudou bránit ve štěstí. Taková situace nastala a Boleslav své slovo dodržela.

Sobotní události pak Weberovu letku definitivně rozprášily. Komličenko dokončil svůj přestup do Dynama Moskva, klub z města automobilů by měl podle informací Sportu dostat částku mezi 3,5 až 4 miliony eur (89 – 102 milionů korun).

Veterán a srdce boleslavské hry Matějovský si pak v utkání proti Dunajské Stredě nešťastně přetrhnul achilovku a v neděli se vrátil do Česka, kde se podrobí operaci. Jarní část stoprocentně vynechá celou a bůhví, jestli se v osmatřiceti letech ještě pokusí o comeback. „Je to Boleslavák, a i když nejsem majitel klubu, tak věřím, že Mára tam bude v nějaké funkci doživotně. A jestli má trénovat dorost, nebo být vedoucí mužstva, nebo to ještě zkusit, tak já bych mu navrhoval to zkusit. On se nemusí nikam vracet, nemusí nikam odcházet. My budeme všichni připraveni mu maximálně pomoct v návratu, pokud bude chtít,“ vzkázal Weber.

Boleslavský stratég zůstává odhodlaný, byť jeho soubor vstřelil na podzim jen šest branek z devětatřiceti bez přímého vlivu (gól nebo asistence) Komličenka, Mešanoviče, Buchy nebo Matějovského.

Weber očekává, že se vykasají jiní. „Máme (Jiřího) Klímu, Wágnera a měl by přijít ještě jeden útočník. Navíc ještě máme Ladru, který měl menší zdravotní problém. Říkal jsem klukům jednu věc: než jsem přišel do Boleslavi, byl Komli třetí náhradník. Před ním byli Golgol a Magera, ale on se vypracoval. Není to tak, že by Boleslav kupovala hvězdy. Je tedy i na nich, aby částečně Komličenka nahradili. Mohou být třeba taky slavní,“ vyzval devětačtyřicetiletý kouč své borce.

Rád by mezi nimi viděl i útočníka Tomáše Zajíce ze Slovácka, který má v Boleslavi podepsanou smlouvu od léta. Jeho příchod už teď v zimě je však momentálně nepravděpodobný. Středočeši stojí i o záložníka Tomáše Smejkala z druholigové Jihlavy, který na podzim vstřelil ve FNL pět branek.