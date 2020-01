Třaskavá kauza Hašek. Co bude s rebelujícím záložníkem dál? | iSport.cz

Martin Hašek poté, co rozhodčí jeho gól neuznal • Barbora Reichová / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Michal Beránek / Sport

Na úvod si v rychlosti shrňme, co se během divokého pondělí stalo. Martin Hašek, jenž dlouhodobě usiluje o odchod z klubu, se po odpoledním tréninku dostal do křížku s nejužším vedením Sparty. Na schůzce, které byl kromě sportovního ředitele Tomáše Rosického a člena představenstva Petra Hrdličky přítomen i hlavní trenér Václav Jílek, si vyslechl, aby se dostavil na letiště k odletu do Španělska.

To se ovšem nestalo. Hašek nedorazil, výprava tak do Marbelly odcestovala bez něj. Sparta vzápětí reagovala na tuzemské poměry nezvykle ostrým prohlášením.

„Ze strany hráče došlo k hrubému porušení vnitřních pravidel, jedná se o vyjádření pohrdání klubem, jeho vedením, trenéry, spoluhráči i fanoušky. Následovat bude finanční postih, zároveň bude nejvyšší vedení řešit budoucnost hráče. Martin Hašek má platný kontrakt a jedná v přímém rozporu se smlouvou. Sparta své závazky, vyplývající z platné profesionální smlouvy, bezezbytku plní. Hráč nikoli,“ stálo mimo jiné v textu.

Během úterý emoce přece jen trochu opadly, oboustranný chlad ale neodezněl. Co se bude dít dál?