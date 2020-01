Budíček, Šachtar volá! S gigantem Slovácko padlo. Zbytečně, tvrdil kouč | iSport.cz

PŘÍMO Z TURECKA | Kluci, vstávat, jedeme za Šachtarem! Slovácko na soustředění v Turecku vyslyšelo výzvu ukrajinského obra a v 10 hodin dopoledne si to s ním rozdalo v tréninkovém centru Regnum Carya v Beleku. Drželo se, uhrálo čestnou prohru 0:1. „Oni už dnes odpoledne letí domů, tak chtěli hrát dřív. Přišla od nich nabídka a my jsme souhlasili. Nebyl to problém, stejně bychom v tu dobu trénovali,“ vysvětlil Veliče Šumulikoski, manažer šestého celku FORTUNA:LIGY. „Chtěli jsme jim vyhovět,“ připojil pro isport.cz trenér Martin Svědík.

Po nebi se honily mraky, foukalo, ale když to slunce ve druhém poločase rozbalilo, vystoupala teplota ke dvaceti stupňům. Rozbalil to i Šachtar Doněck, který nastoupil proti Slovácku v nejsilnější možné sestavě.

Taison, Marlos, Konopljanka, Moraes, v bráně Pjatov. Jedinou branku obstaral krátce po začátku druhé půle Andrej Kovalenko, jemuž při brejku do otevřené obrany předložil balon Sergej Bolbat. Jak k tomu došlo? Marek Havlík nedohrál útočnou standardku. Vracel po zemi míč do vápna, ale ten soupeř okamžitě přesměroval do kontru.

Pak už to šlo rychle. Pár vteřin, sprint – a záložník Kovalenko zakončoval do odkryté brány. Kouč Svědík byl na infarkt. „S porážkou jsem nespokojený, prohráli jsme úplně zbytečně. Dovolili jsme jim skórovat sami. To je trestuhodné,“ zlobil se.

„Šachtar sice měl územní převahu, balon na kopačkách. Při jeho kvalitě se tomu nelze divit. Na druhou stranu, vyložené šance neměl. Náš výkon nebyl, hlavně z hlediska organizace hry, vůbec špatný. Dobře nám zapadl do přípravy. Jsme v nějaké únavě, která byla vidět při práci s míčem. A taky jsme měli přílišný respekt,“ shrnul cennou prověrku.

Remíza byla nakonec docela blízko, solidní šanci nedal střídající Tomáš Zajíc. Jeho odchod do Mladé Boleslavi vypadá až na léto. Slovácko není nakloněno ztrátě prvního útočníka. „Jasně jsme deklarovali, že nikoho pouštět nebudeme,“ zdůraznil Svědík. „Pokud majitel rozhodne, že odejde, uděláme to. Za mě by ale měl zůstat. Sezona bude náročná,“ připojil manažer Šumulikoski.

Pokud ho bude Mladá Boleslav chtít hned, musí vysolit miliony. „Jeho cena je daná. Když Boleslav ty peníze dá, asi odejde,“ pokrčil rameny. Pravděpodobnost je však malá. Třiadvacetiletý útočník podle všeho dohraje jaro v Uherském Hradišti.

V přípravě už si Slovácko zahrálo v Chorvatsku s Dinamem Záhřeb, účastníkem Ligy mistrů. Dnes se poměřilo s celkem, který ladí formu na play off Evropské ligy proti Benfice Lisabon. Chybělo mu pět hráčů užšího kádru. Doma zůstali s poraněnými rameny brankář Radek Porcal a záložník Jan Kalabiška.

Mimo hru jsou aktuálně Jan Kliment, Vlastimil Daníček, Stanislav Hofmann (nemoc) a Václav Jurečka. Tohle kvarteto se už ale pomalu znovu zapojuje do týmového režimu. Nejdelší bude Kalabiškova pauza, zhruba tři týdny. „V kompletnější sestavě jsme hráli naposledy s Rijekou,“ připomněl kouč duel v rámci kempu v chorvatském Umagu.

Právě kvůli rozsáhlé marodce zrušilo Slovácko na čtvrteční odpoledne naplánovaný zápas číslo dva s bulharským Veliko Tarnovo.

V Turecku zůstane Svědíkův soubor až do 8. února. V pondělí hraje s ruským Tambovem a ve čtvrtek generálku na ligu s dánským Esbjergem.

Přípravné fotbalové utkání v Beleku (Turecko):

Slovácko - Šachtar Doněck 0:1 (0:0)

Branka: 56. Kovalenko.

Sestava Slovácka: Trmal - Reinberk (65. Juroška), Šimko, Kadlec, Divíšek - Zahustel (65. Zajíc), Sadílek (80. Kohút), Havlík, Petržela (82. Vecheta) - Navrátil, Dvořák (65. Mareček). Trenér: Svědík.