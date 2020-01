Mihálik zmáčkl v Plzni restart! Opět dal gól a vyzkoušel si i roli Krmenčíka | iSport.cz

Počítejte se mnou! Chci do sestavy! Takové vzkazy vysílá během zimního přípravného období Ondřej Mihálik. Po podzimním trápení to vypadá na slušný restart. Rychlonohý křídelník ve čtvrtek rozhodl o vítězství 1:0 nad japonským Šonanem v rámci herního kempu ve španělské Esteponě. V přípravě se trefil už podruhé. Po změně stran prošel testem na pozici středového útočníka. Hledání ideální varianty za Michaela Krmenčíka začalo…

Během podzimu naskočil ve FORTUNA:LIZE pouze do devíti duelů z dvaceti. Odehrál podprůměrných 327 minut. Neskóroval, nepřipsal si žádnou asistenci. Herně se trápil. O co se na trávníku pokusil, to mu nevyšlo. I proto nebylo divu, že Pavel Vrba, bývalý trenér Viktorie, mu postupem času přestal důvěřovat a jeho minutáž dramaticky osekal. Od zápasu v Českých Budějovicích v druhé polovině září, se odchovanec Jablonce podíval na bojiště jen ve třech případech. Pokaždé ale pouze v roli střídajícího hráče. Posbíral titěrných pětašedesát minut.

Nyní ale Mihálik píše jiný příběh.

Evidentně mu mnohem více sedlo nové herní schéma Viktorie. Nový kouč Adrián Guľa preferuje rozestavení 4-3-3 namísto původního 4-2-3-1. Dvaadvacetiletý rychlík se na náročnější styl hry s aktivním presinkem adaptoval prakticky okamžitě. V prvním přípravném duelu proti Ústí nad Labem se zapsal do střelecké listiny, branku zároveň podpořil kvalitním výkonem, což neuniklo ani Guľovi.

„Pišta Mihálik ukázal velmi zajímavou perspektivu, tím pádem by nám mohla růst konkurence i v novém rozestavení,“ pochvaloval si.

Také v utkání s japonským celkem Šonan Bellmare patřil k nejlepším a nejpohyblivějším mužům plzeňské základní sestavy. Krátce před poločasem byl za aktivitu odměněný brankou. Plzeň díky jeho trefě brala hubené vítězství 1:0.

„Věděl jsem, že jdu do velkého vápna sám. Od trenérů máme pokyny, že to máme stahovat na přední tyč. Honza Kopic si to zaseknul doprostřed, šel jsem tedy naslepo na přední tyčku. I přes lehce ztečovanou přihrávku se ke mně míč dostal. Pak jsem se jen soustředil, abych to trefil. Jsem rád, že to tam spadlo,“ pochvaloval si střelec v rozhovoru pro oficiální klubový web Viktorie.

V první půli se Mihálik pohyboval na kraji tříčlenné útočné formace. Po pauze se přesunul do jejího středu. Důvod? Na odchodu z Plzně do belgických Brugg je ofenzivní eso Michael Krmenčík a Guľa si testuje možné náhradní varianty. Jednou z nich je i Mihálik.

„Jsem zvyklý hrát z obou pozic, odmalička jsem působil jako hrotový útočník. Poslední dobou nastupuji často z kraje, takže jsem ztotožněný s obojím,“ vyznal se.

Na centrální útočné pozici má Mihálik konkurenci v Jean-Davidu Beauguelovi a Tomáši Chorém. Ten však do utkání nezasáhl, jelikož zlomenina nosu, kterou utrpěl během utkání s Viktorií Žižkov čtyři dny před odletem do Španělska, ještě nedovoluje plnohodnotné zápasové zatížení.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 40. Mihálik Sestavy Domácí: Hosté: Sváček – Havel, Hubník (75. Gabriel), Pernica, Limberský – Janošek, Herc, Hořava – Mihálik, Beauguel (46. Alvir), Kopic Rozhodčí Stadion Arroyo Enmedio, Estepona (Španělsko)

