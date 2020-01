Krmenčík se loučí s Plzní. Limberský vzkazuje: Drž se a trefuj zařízení! | iSport.cz

Byla to blesková akce. Plzeň ve středu večer obdržela silnou nabídku (podle informací deníku Sport 6,5 milionu eur, tedy přibližně 169 milionů korun) na svého nejlepšího střelce, ten se ještě rychle rozloučil se spoluhráči a ve čtvrtek ráno už cestoval do Belgie na zdravotní prohlídku. Ještě toho večera jej Bruggy představily jako novou posilu.

„Za celý klub bych mu chtěl poděkovat za jeho služby, patřil mezi naše nejdůležitější hráče a měl výrazný podíl na úspěších, kterých jsme v poslední době dosáhli. Přeji Míšovi, aby se mu na jeho prvním zahraničním angažmá dařilo. U nás bude navždy doma a vždy jej v Plzni rádi uvidíme,“ řekl generální manažer Adolf Šádek na klubových stránkách.

Se střelcem Viktorie se loučí i věrní parťáci z kabiny. Zkušený bek David Limberský poslal kamaráda do světa s pěkným vzkazem na Instagramu. „Tak se to konečně povedlo, moc ti to přeju a věřím, že se prosadíš a budeš světový útočník,“ popřál 36letý obránce Krmenčíkovi a poděkoval mu za vše, co pro Viktorii udělal. „Drž se brácho a trefuj zařízení,“ zakončil svou rozlučku.

I přes to, že se celý přestup upekl vceméně během jediného dne, stačil i sám Krmenčík nahrát vzkaz pro viktoriány. V něm mimo jiné připomněl, že se v Belgii potká i s bývalým spoluhráčem Patrikem Hrošovským, který obléká dres KRC Genk. „Neříká se mi to lehce, strávil jsem tady hodně sezon a dal hodně gólů. Až mě tam jednou třeba nebudou chtít, nebo se něco stane, tak jsme si řekli s panem Šádkem, že moje cesty povedou zase k vám. Chci vám za všechno poděkovat, byli jste mým hnacím motorem,“ poděkoval fanouškům Plzně, za kterou s přestávkami na hostováních hrál od roku 2011.