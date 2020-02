Guľa po výhře: Nebyl jsem spokojený. Dalšího útočníka úplně nevyloučil | iSport.cz

Jak výhru 3:0 nad švédským Örebrö hodnotíte?

„Nebyl jsem spokojený, hlavně s prvními pětačtyřiceti minutami. Málo emocí, málo týmovosti, zbrklost v práci s míčem, tam jsme do toho museli trošku vstoupit. Ve druhé půli se to malinko změnilo, ale i tak tam bylo na můj vkus málo šancí, zakončení. Ale tak to bývá, když necháte vlak rozjet a chcete do něj pak naskočit, můžete si hodně ublížit. Jednoznačně nám pomohlo, že tam pak šla parta kluků, kteří jsou v jiném rozpoložení, na hřišti pak byl vidět velký rozdíl. Je cenné, že jsme za dvacet pět minut vstřelili tři góly – i to, jakým způsobem.“

Ukázala se dnes druhá a první sestava?

„Na to je ještě brzy, ale samozřejmě každý hráč musí cítit, jakou má výkonnost. Potřebujeme každého chlapa, ale momentálně je prostě cítit rozdíl, takže potřebuji, aby toho udělali ještě víc. Když se mi nedaří, musím přidat něco navíc – a to mi tam dnes chybělo. Proto si to kluci ode mě vyslechli trochu razantněji. Je to sice jen příprava, ale za chvíli je tu už liga a my potřebujeme mít každého plnohodnotně připraveného, ne pouze, aby tu jen byl.“

Ve druhé půli jste už mluvil méně?

„Klukům jsem říkal, že se potřebují koučovat, oni potřebují kompaktnost, stahovat si spoluhráče do těžiště hry, aby se jim hrálo lépe – ať už s míčem, nebo bez něj.“

Byl v první půli někdo, kdo by splňoval vaše nároky?

„Ano, nechci zevšeobecňovat, to by byla velká chyba, v kabině to pak musím přesně pojmenovat. Můžete hrát dobře dva tři, ale to je strašně málo na to, abychom takový zápas vyhráli, takže potřebujeme být mnohem týmovější.“

Bylo pro vás těžké smířit se s odchodem Michaela Krmenčíka?

„Samozřejmě. Přicházíte o hráče, který má reprezentační parametry, dlouhodobě ukazoval svou kvalitu a výkonnost. Na druhou stranu klub jako celek pracoval s tím, že ten odchod jednou nastane, a kdyby k němu nedošlo nyní, jsem přesvědčený, že by nastal v létě. Když přišla nabídka z Brugg, všechno do sebe zapadlo a rozhodli jsme se, že mu i jeho rodině umožníme zažít zahraniční angažmá. Věřím, že to byl dobrý tah hlavně proto, aby nám ožili další hráči – nejen v hrotové pozici, ale i křídelníci. Nikdy není jednoduché, když přijdete o kvalitního hráče, protože takové chcete mít u sebe, ale musíme se pokusit i takovou kvalitu nahradit.“

Proti Örebrö dostal v základní sestavě Tomáš Chorý. Limitovala ho ochranná maska?

„Nevím, jestli maska, nebo tréninkový výpadek, který měl. Bylo cítit, že nebyl rychle v kontaktu, ale on je zarputilý, pracant a věřím, že týmu přinese i gólovost. Ale momentálně je dobré, že David Beauguel do toho dobře naskočil, je gólový. Produktivitu Míši Krmenčíka potřebujeme rozložit i na středové hráče a křídelníky, tím pádem věřím, že to jako tým můžeme nahradit.“

Pochválíte Jeana-Davida Beauguela za dva góly?

„On dal dva góly? (směje se) Potřebuju, aby pracoval pro mužstvo v těch správných prostorech. Když v nich je, je velmi silný, je to velmi silný útočník v pokutovém území. A každý útočník je odvislý od hry mužstva, takže mám výhrady ke každému hráči, když nepracuje. Proti Bogymu nemám absolutně nic, protože je cítit v mezihře i v pokutovém území. Tím, že odešel Michael, se mu otevřely nějaké dveře, takže chtěl hodně pomáhat i v defenzivě a prostorech, kde pak nebyl tak platný pro mužstvo. Ale je to inteligentní kluk, stačilo se o tom trošku pobavit a věřím, že bude pro nás hodně platným hráčem.“

Platí tedy, že žádnou posilu do útoku nehledáte? Na Twitteru jste například spojováni se zájem o Adriana Vizingera z Celje…

„Nemám Twitter, takže nevím, co tam je, asi si ho musím rychle založit. (směje se) My se dnes budeme bavit o důležitých věcech v souvislosti s mužstvem jako takovým, je pro nás podstatné, abychom do toho stále vstupovali a diskutovali o tom, co jsme viděli v trénincích a zápasech. Takže určitě otevřeme různá témata.“