Zlín má problém. Zraněný útočník Poznar nestihne start jara | iSport.cz

Zkušený Poznar je jedničkou v útoku dvanáctého celku tabulky. Zranil se na konci sobotního duelu s BATE Borisov. Zpočátku to ale nevypadalo nijak vážně. „Vždycky je nepříjemné, když vypadne hráč, který by s největší pravděpodobností nastupoval od první minuty,“ podotkl kouč Jan Kameník. „Ale to k fotbalu patří. Nestalo se to poprvé. Bylo by špatné, kdyby byl tým závislý na jednom hráči. Měli bychom si s tím poradit,“ dodal.

V praxi to znamená, že se na hrot nejspíš posune Lamin Jawo, zimní posila z Jihlavy. Pod ním může operovat univerzál Antonín Fantiš. Do plnohodnotného provozu se vrací Dávis Ikaunieks, jehož od začátku přípravy trápí zranění svalu. „Vypadá to optimisticky. Ještě musí dohnat kondiční manko. Nějaké minutky by mohl dostat,“ věřil Kameník, jenž lotyšského útočníka po příchodu do Zlína viděl naplno v akci jediný trénink. „Ale na podzim jsme ho v Rize sledovali,“ upozornil.

Do tréninku se už opět zapojí turečtí marodi Bartošák, Jiráček i Džafič. Čeká se na návrat Španěla Pedrita, jenž soustředění v teple neabsolvoval. „Pokud bude po kontrole v pořádku, začne se individuálně připravovat,“ informoval kouč.