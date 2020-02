Guľovi se rýsuje sestava Plzně. Kreativita, bard Limberský, co Bucha? | iSport.cz

Do plzeňské kabiny vlétl čerstvý průvan, to po odchodu úspěšného Pavla Vrby vidí každý, kdo dění v klubu sleduje. Adrian Guľa zavádí řadu novinek, včetně upraveného herního systému 4-3-3. Viktoria zatím úspěšně zvládla šest přípravných duelů, kde se pravidelně točí takřka všichni hráči, aby je nový kouč důkladně poznal. Po pondělním, předposledním testu proti švédskému Örebro (3:0), už pomalu lze říct, kdo má do základní sestavy pro ligové duely nejblíže. Jak by měla vypadat ideální jedenáctka Viktorie? Projděte si analýzu sestavy iSport Premium.