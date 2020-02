Šádek exkluzivně o Krmenčíkovi: Nepustit ho, mohlo ho to úplně zlomit | iSport.cz

PŘÍMO Z ESTEPONY | Do golfového ráje na jihu Španělska, kde je obloha jak vymetená a sluníčko vábí aspoň trochu se smočit ve Středozemním moři, přiletěla Viktoria Plzeň na finální část zimní přípravy i s Michaelem Krmenčíkem. Jenže domů se už bude vracet bez něj, klíčový hráč a nejlepší střelec totiž mezitím přestoupil za téměř 170 milionů korun do belgických Brugg. „Byla to nejvhodnější chvíle k jeho odchodu, navíc do solidního klubu na úrovni, kde by se mohl prosadit,“ přiznává šéf Viktorie Plzeň Adolf Šádek v exkluzivním rozhovoru pro iSport Premium. Mluví i o angažování nového kouče Adriana Guľy.

Bylo těžké prodat Michaela Krmenčíka?

„Určitě – máme nového trenéra, už jsme byli na herním soustředění. Dali jsme si nějaké termíny, do kdy by pro nás tento obchod nebyl úplně rizikový, a tohle bylo tak nějak na hraně. Přišlo to po roce skoro ve stejný den, u stejného stolu, přitom jsem s předstihem říkal trenérovi, že když odjedeme do Španělska, bude Michaelův odchod málo pravděpodobný. Ale proběhlo to a do jaké míry to bude rizikové, uvidíme samozřejmě až v soutěži, zda se s tím popereme a dokážeme Michaela nahradit.“

On vám za přestup do Brugg poděkoval s tím, že jste pro něj druhý táta. Byl pro vás takový druhý syn?

„Před jeho prvním zápasem za Bruggy jsme spolu v neděli asi hodinu a půl mluvili, mrzelo ho, že nejde od začátku. Šel se mnou ze Sokolova snad ve třinácti letech, náš vztah je jiný, než by asi měl být. Jsme ze stejného regionu, samozřejmě mu fandím. Po zápase mi psal, sám se pochválil, že hrál dobře. (směje se) S každým hráčem mám specifický vztah, ale s Michaelem víc rodinný. Psal mi taťko, takže to tak asi je.“

Nicméně risk to z vaší strany je, jdete do boje o druhé místo bez své největší hvězdy…

„Je to tak. Na druhou stranu je zcela objektivní si říct, že Michael neměl na podzim úplně oslnivou formu, v sestavě se držel i díky silnému postavení, které měl před svým zraněním. Nemyslím si, že bylo zcela fér, že nastupoval i po některých výkonech, které předvedl. Ano, je to riziko, ale jsem přesvědčený, že kdy jindy než teď by nás měli Bogy s Tomášem (Jean-David Beauguel a Tomáš Chorý) přesvědčit o tom, že sem patří. Tomáš musí potvrdit, že investice do něj byla adekvátní a Beauguel zase, že v minulé sezoně nebyl druhý nejlepší ligový střelec po Komličenkovi jen náhodou. Přichází chvíle, aby ukázali, že nemusím být nervózní a na špičkách a řešit, jestli od léta nepřijde nový útočník. Mají prostor na to, aby zejména trenéra přesvědčili o tom, že mají patřičnou kvalitu na to, aby v Plzni hráli v letních předkolech evropských pohárů oni dva.“

Platí tedy stále, že náhradu za Michaela Krmenčíka akutně nesháníte? Na Twitteru jste například spojovaní se zájmem o chorvatského útočníka Daria Vizingera z Celje.

„Je to tak. Když prodáte, agenti jsou vždycky zdatní v tom, že pak jedou vlastní píár a do jisté míry zviditelňují své hráče jako případné náhrady s tím, že je o ně zájem. Vizingera jsme neskautovali ani jsme o něm nejednali, čímž ale neříkám, že to není kvalitní útočník. Nicméně necelé dva týdny před ligou je poměrně riziko přivádět do systému nového trenéra a naší party nového hráče. Tím zároveň nevylučuji, že se na Vizingera v průběhu jarní části nezaměříme, kvalitní útočníci netrápí jenom nás, to trápí vícero klubů. Jsem přesvědčený o tom, že Vizingera si v jarní části skautovat budeme, ale nyní to nebylo vůbec téma. Teď jsme vsadili na Davida s Tomášem.“

Byl prodej Michaela Krmenčíka nutný z hlediska ekonomiky klubu?

„Nemyslím si, byli jsme nastavení už tak, že Michael neodejde. Nabídky, které na něj přicházely ze Španělska nebo z Itálie, úplně nenaplňovaly naše představy, ekonomicky bychom to s přehledem ustáli. Nicméně jsou tu životní mementa, já jsem ho v podstatě