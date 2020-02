Juliš o Olomouci i Rosickém: Sparta mě nevyhazovala, jdu oživit své jméno | iSport.cz

Měl jste na jaro i jiné možnosti než Sigmu?

„Olomouc byla první varianta, takže jsem moc rád, že jsem tady. Doporučila mi to Sparta, pan trenér Jílek, Olomouc měla zájem, takže jsem ani o ničem jiném nepřemýšlel.“

Co vám trenér Jílek o Sigmě řekl?

„Všechno: kluci dobří, podnebí dobré... (smích) Ne, hlavně by mi to tady mohlo vyhovovat fotbalově, což by bylo fajn.“

Existovala varianta, že by si vás nechal ve Spartě?

„Jo, nebylo to tak, že bych byl ze Sparty vyháněn. Ale bylo mi řečeno, že bych byl třetí útočník za Tettehem s Kozákem, takže bych musel čekat, jestli se nezraní nebo jestli nebudou hrát špatně. Já jsem však v pozici, že jsem ligu dlouho nehrál a konečně jsem zdravý, takže Sigma byla ideální.“

Už vás nic tedy netrápí?

„V Bohemce jsem si zlomil chodidlo a byl rok mimo, tam už to zavánělo průšvihem. Třikrát se mi to obnovilo, při maximální zátěži mě v tom vždycky píchlo. Zjistilo se, že mám úlomek v chodidle, který se musel vyndat. V Čechách to neuměli, v Belgii díky mému manažerovi naštěstí ano. Pak trvala čtyři měsíce rekonvalescence, ale už je to dobré. Hrál jsem teď půlroku za béčko a s áčkem chodil na lavičku, takže v tomto ohledu to byl pro mě ideální zajížděcí půlrok. Nebyl jsem pod tlakem, v klídečku jsem se dostával zpátky a nabral sebevědomí. Teď už jsem v pořádku, nic mě netrápí.“

S čím do Olomouce přicházíte?

„Abych odehrál co nejvíc minut, pomohl týmu a dal nějaké góly. Ale nejsem takový, že bych vyhlašoval, že dám dvacet gólů, budu rád za každý. Nejdůležitější je, abych byl prospěšný a aby nás to tady všechny bavilo.“

Takže si po všech těch patáliích zase udělat v lize jméno.

„Jo, hlavně o to jde. Mohl jsem být ve Spartě třetí útočník, mohl jsem vyhrát nejlepšího střelce ČFL, ale bylo by to k ničemu. Chtěl bych své jméno oživit a nastartovat kariéru tam, kde byla před třemi roky. Bohužel zranění a nějaké osobní věci mi to trochu ztížily.“

Bylo to náročné období?

„Hodně. Ležíte doma jen přemýšlíte, naštěstí se mi pak narodila holčička. Bral jsem to tak, že když jsem zraněný, je mou povinnost být otec na sto procent. Ale je jasné, že když se tím živíte a nemůžete nic dělat, není to příjemné. Přemýšlel jsem, co bude dál. Čeští doktoři mi řekli, že vědí, co to je, ale neumí to operovat. Že tam prý je velké riziko poškození nervů. Nosím ortopedické vložky a dělám vše proto, abych byl v pořádku.“

Kariéra se ještě udělat dá

Někdo má ještě teď v paměti třeba vaši branku na hřišti Lazia Řím v osmifinále Evropské ligy...

„To už si ani nepamatuju. (úsměv) I další sezona byla za pana Holoubka fajn. Tamto předtím byl spíš takový boom, přišel jsem k tomu jak slepý k houslím. Začal jsem dávat góly a pořádně jsem nevěděl, co se děje. Pak však člověk nad tím začne přemýšlet, musí to obhajovat, takže je to těžší, do toho přijde jedno zranění, pak druhé... A už to šlo do kopru. Jsem sice životně spokojený, ale doufal jsem, že má kariéra už bude trochu jinde.“

V pětadvaceti ještě není co balit, ne?

„Právě. Asi si můžeme říct, že Ligu mistrů už za Liverpool nevyhraju, ale nějaká kariéra se dá ještě udělat.“

Prý podepíšete se Spartou novou smlouvu.

„Ano, v nejbližších dnech.“

Dobrá zpráva, když s vámi výhledově vedení počítá, že?

„Jo, s panem Rosickým máme velmi dobrý vztah. Doufám, že ví, že jsem dobrý fotbalista. A třeba tam ještě někdy hrát budu. Teď nechci vyhlašovat, že jsem se sem přišel jen rozehrát. Prostě jsem přišel nastartovat své jméno, a jestli budu v létě ve Spartě, někde jinde nebo v Olomouci, se uvidí.“

Říká se, že hráčům z Prahy se moc na Moravu nechce. Proto volí spíš hostování v Jablonci, Mladé Boleslavi nebo Liberci. To nebyl váš případ?

„Dřív ano, teď už jsem to tak vůbec nebral. Hlavně se těším na fotbal v Olomouci, se stěhováním nemám žádný problém. Navíc je to jen na chvíli, i když bych se nebránil třeba setrvání. Mám malou holčičku, což je jediná komplikace. Musím sehnat co nejrychleji byt, abychom se tady spolu cítili komfortně. Bude to fajn, těšil jsem se sem.“

Koho znáte z nových spoluhráčů?

„Jen s Honzou Štěrbou jsem byl v nároďáku, jinak nikoho. Z ročníku 1994 tady už moc nikdo není, Chorý, Ševčík a další jsou pryč. Z jednoho srazu znám Davida Housku, ale víc jen toho Štěrbyho. Když jsem sem jel, psal jsem mu, jestli se mám něčeho bát. Uklidnil mě, že nemusím.“ (úsměv)

Co jste stihl probrat s koučem Radoslavem Látalem?

„Zatím jsme se bavili jen tak lehce, protože jsem byl teď týden nemocný. Kdybych nebyl, odcestoval bych za klukama do Turecka. Neklaplo to, tak se mě ptal, v jaké jsem kondici. Na větší rozhovor ještě bude čas.“

Stihnete jen generálku, není to malá komplikace hned na úvod?

„Tak komplikace... Kdybych hrál v Turecku tři zápasy špatně, třeba by to byla větší komplikace. Jsem rád, že stihnu aspoň ten jeden zápas. Předtím totiž byla varianta, že odjedu s áčkem Sparty do Španělska, tam bych neodehrál vůbec nic a k Olomouci se připojil až v pondělí před ligou. To by byla komplikace. Pak nemůžu hrát druhé kolo proti Spartě, tak budu mít čtrnáct dní na pořádné dotrénování.“

Chuť střílet góly musí být veliká...

„Veliká! I v béčku jsem ji měl. Bylo to sice jen v ČFL, ale útočníkovi je to víceméně jedno. David Lafata se na tréninku radoval dvěstěkrát, když dal gól do prázdné brány. O tom to je. Teď to můžu zase rozjet.“

Proč zrovna s číslem 39 na dresu?

„Protože malá je narozená 3. 9. Třicítka je obsazená, ve Spartě jsem měl trojku, která k útočníkovi moc nesedí. Ještě jsem uvažoval, že bych si vzal čtyřku jako kdysi Pavel Nedvěd, ale nakonec ne.“