Jílek: Nebyli jsme nebezpeční. Blížila se sestava ideálu pro jaro? | iSport.cz

Co vám generálka řekla o týmu?

„Hráli jsme opět proti velmi kvalitnímu soupeři. První poločas byl z naší strany o něco lepší, hráli jsme kompaktněji a objevovalo se tam víc věcí, které jsme chtěli. Musím ale zároveň přiznat, že jsme nebyli nebezpeční směrem dopředu, scházela nám kvalita v poslední třetině hřiště. Nějaké situace tam byly, ale buď jsme ve finální třetině nebyli včas, nebo jsme v něm míče ztráceli. Z tohoto pohledu je tu nespokojenost a dost práce pro nás.“

Se sestavou, která do generálky nastoupila, počítáte do prvního jarního kola?

„Určitě se blížila optimu, samozřejmě ale vše nebylo na sto procent. Někteří hráči, kteří nastoupili do následného tréninkového zápasu, tak nás upoutali svým výkonem. Není to tak, že by měli jistotu ti hráči, kteří nastoupili do generálky v úvodní sestavě.“

Proti Malmö hráli dva levonozí stopeři Dávid Hancko a David Lischka. Jak se vám jevila jejich spolupráce?

„Do defenzivy zásadní problém nebyl. Směrem dopředu máme ale vyšší nároky, zejména co se týče zakládání kombinace. Hancko hrál přes nohu, neudělal fatální chybu, ale u dvou tří situací bych očekával, že je bude řešit s větším klidem, i vzhledem k tomu, jakou má konstrukci. Několikrát jsme se zbytečně zbavili míče, ale jinak to bylo směrem dozadu v pořádku.“

Jsou výkon a výsledek určitou výstrahou před startem jarní části ligy?

„Utkání bylo z mého pohledu vyrovnané, rozhodly maličkosti. Jedna chyba, jeden nepokrytý hráč, my tam také měli dvě tři situace, které mohly skončit brankou – neskončily, tak je z toho 0:2. Směrem dopředu tam byly rezervy. Byly tam věci, které nechceme, nebo naopak chceme, ale neobjevovaly se.

Budete, i vzhledem k tomu, že jste nebyli nebezpeční vepředu, apelovat ještě více na Benjamina Tetteha co se týče pracovitosti?

„Nemyslím si, že by to bylo jen otázkou pracovitosti. Chyběla mi u něj kvalita. Když to porovnám s útočníkem soupeře, tak ten uhrál osmdesát devadesát procent míčů, i těžkých, zatímco my jsme neuhráli nic. Pak je to těžké, když se nemůžete o hroťáka opřít. Určitě to nebylo jeho utkání.“

