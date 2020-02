Trpišovský o zraněních i Bořilovi na stoperu: Možnost to je. Co kapitán? | iSport.cz

Slavia do utkání proti Hammarby vlétla, a když se ve třiadvacáté minutě zblízka trefil Jan Bořil, vedla už 3:0. Trenérovi Trpišovskému ovšem už předtím přidělalo vrásky zranění Nicolae Stancia. Rumunský záložník a střelec prvního gólu musel po devíti minutách střídat.

„Má problém v lýtku, snad ne úplně vážný. Šel ihned preventivně dolů, protože v něm pociťoval jistý diskomfort. Ještě uvidíme, jak je to vážné,“ vysvětlil šéf slávistické střídačky. A Stanciu není jediným hráčem, kterého trápí zdravotní problémy.

Z pátečního duelu proti Bröndby si drobný šrám odnesl David Zima, mimo aktuálně jsou i Ladislav Takács a Ibrahim Traoré. „Laca píchlo v achilovce. Je to podobné zranění, jaké měl, když přišel. Odhad absence činí dva týdny. Ještě podstoupí magnetickou rezonanci a po té budeme moudřejší. Ibra má zranění ze zápasu s Valerengou, kdy dostal koňara do kolene. Má to oteklé a bolestivé. Těžko soudit, ale doufám, že bude na Bohemku připravený,“ podotkl Trpišovský.

O tom, koho v Ďolíčku pošle do boje, už je z velké části rozhodnutý. „Před zápasem jsme měli jasno o devíti postech. Teď to hodně ovlivní, jestli bude k dispozici Nico. Moudřejší při skládání sestavy budeme až v průběhu týdne podle zdravotního stavu,“ poznamenal třiačtyřicetiletý trenér.

Proti Hammarby vyzkoušel na stoperu vedle Ondřeje Kúdely nezvykle Jana Bořila, což souvisí i se ztrátou Tomáše Součka. „Po jeho odchodu stále hledáme hlavního organizátora ze zadních řad, protože Suk to měl na starost. Honza Bořil je hráč, který situace podobně dobře čte a umí mužstvo zorganizovat. Do určitých zápasů to může být možnost,“ uvedl Trpišovský.

Navzdory čtyřem vstřeleným gólům ho po souboji se švédským celkem opět trápila slabá produktivita. Jako vlastně celý podzim… „Nechci se rouhat a říkat, že nejsem vůbec spokojený. Ale třeba Peter Olayinka měl ve druhé půli tři tisíciprocentní šance a gól nedal. Stále nás to provází, procentuální využití brankových příležitostí je nízké,“ posteskl si kouč Slavie.

Suverénního lídra české ligy během zimní přestávky kromě Součka opustili i Milan Škoda s Josefem Hušbauerem. Tedy tři hráči, kteří zároveň plnili roli kapitána. Kdo si teď natáhne pásku v Ďolíčku? Z hlasování hráčů a realizačního týmu vzešel v Portugalsku vítězně Jan Bořil, jeho zástupci budou Ondřej Kúdela a Stanislav Tecl.

„Pro mě je to obrovská čest, hrozně moc to znamená. Jsem nesmírně rád, že jsem dostal důvěru. Přede mnou tu byli velcí kapitáni a já se od nich mohl učit. Věřím, že novou roli zvládnu. Ale ve Slavii to nikdy nebylo o jednom člověku,“ řekl Bořil. Trpišovský tuhle volbu kvituje. „Bóřa je jeden ze služebně nejstarších hráčů. Gratuluju mu, je to pro něj velká výzva,“ doplnil kouč.

Fotbalově prý Pražané před ostrým startem jara ještě mají co zlepšovat. „Naše hra musí být lepší, kultivovanější a uhlazenější. Ale pořád je to příprava, mistrovskými zápasy se všechno mění. Na Bohemce to bude úplně jiný zápas, velký boj,“ uzavřel trenér „sešívaných“. Jeho mužstvo vstoupí do jarní části FORTUNA:LIGY přesně za týden, v neděli 16. února (17.00).

