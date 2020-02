Sivok majitelem? Chce koupit s jedním z nejbohatších Čechů Dynamo! | iSport.cz

Zatím pomáhá svému mateřskému klubu jako hráč, ale jeho role by se mohla brzy významně změnit. Tomáš Sivok totiž vážně uvažuje o tom, že by se stal (spolu)majitelem Dynama České Budějovice. Ne sám, šel by do toho společně s jedním z nejbohatších Čechů. Cena? V desítkách milionů korun.