Jílek o plnění dílčích cílů i přínosu Dočkala. Co Sparta v zimě pilovala? | iSport.cz

Fanoušci Sparty byli na podzim hodně trpěliví. Za týmem stáli, i když výsledky nebyly ideální. Jste připraveni, že trpělivost na jaře už nemusí být taková?

„Cítili jsme v zápasech velkou podporu, a to i přes ne příliš povedené a nepříznivé výsledky. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že na jaře bude jediná správná odpověď získávání bodů.“

Jak je Sparta na jaro připravená?

„Nejlepší odpovědí budou první jarní kola. Z mého pohledu, i přes nepříznivé výsledky ze závěru přípravy, věci, které jsme do kluků chtěli dostat, se nám pomalu v zápasech daří. Vrátil se nám Bořek Dočkal, což je pro nás také určitý signál a změna. Dává nám to další možnosti do hry. Mužstvo se snažilo vnímat věci, které jsme po něm chtěli. Nebyli jsme úspěšní výsledkově, ale byly tam další dílčí cíle v zápasech a některé se nám dařilo plnit velmi dobře. Je potřeba věřit a jsem přesvědčený o tom, že budeme úspěšní herně i výsledkově.“

Je Dočkal plnohodnotně připravený? Počítáte s ním do základní sestavy?

„Určitě připravený je. Ukázal to i v zápasech v přípravě, byť je neodehrál celé. Fyzicky je připravený minimálně do dvou třetin utkání. Při opakovaných zápasech asi ještě nějaký deficit cítit bude, v tom musíme být opatrní i vzhledem k případným dalším komplikacím. Budeme na něj mít stejné požadavky jako na ostatní hráče, které je zatím schopen plnit po určitou část zápasu. Uvidíme, jak to bude dál, ale věřím, že jeho kondiční připravenost bude čím dál lepší. Dělá pro to maximum, stejně jako všichni členové realizačního týmu.“

V čem je hlavní Dočkalův přínos, odmyslíme-li výkon na hřišti?

„Tak v první řadě by měl mít přínos hlavně na tom hřišti, svým klidem na míči, herní kreativitou a kvalitou, usměrňováním hry a řešením finální fáze. Tam leží gró jeho přínosu. Určitě je to ale hráč s přesahem směrem ke kabině. Má obrovské zkušenosti, které se snaží zúročovat ve prospěch týmu a kabiny, což vnímám jako další rozměr jeho důležitosti.“

Na co jste se v přípravě zaměřili?

„Byla to hlavně stabilita v obranné fázi. Cílem byla větší kompaktnost. S příchodem Bořka jsme možná trochu ztratili na presinkové agresivitě, takže jsme chtěli vytvořit určitý jiný systém v presinkovém postavení, s větší agresivitou a kvalitou v obranné čistosti ve středovém bloku a kratší hřiště. Těch dílčích cílů bylo několik a v přípravě se objevovaly. Určitě to byla ale i rychlost, ve smyslu dohrávání útočných akcí, přechodová rychlost. Měli jsme nastavená určitá kritéria a dílčí cíle pro jednotlivá utkání. Z mého pohledu pro nás bylo nejdůležitější zapracovat na obranné složce, protože jsme na podzim dost inkasovali. Z tohoto pohledu je určitá spokojenost, ale daleko větší rezervy jsme měli ve finální fázi.“

Jak jste spokojen s aktuálním složením kádru?

„Měli jsme cíle, ty nadále platí. Nebudu tu říkat, že jsem chtěl o dva hráče víc, nebo méně. Máme k dispozici určitou typologii hráčů a je na nás, abychom se s tím vypořádali.“

Cílem je druhé místo v lize. V čem se musí tým zlepšit oproti podzimu, aby na něj dosáhl?

„Bude rozhodovat konzistence a stabilita výkonnosti, což nám na podzim chybělo. Byli jsme schopní sehrát velmi dobrá utkání, ale pak přišly zápasy, kdy jsme nebyli jistí a ztráceli jsme i relativně dobře rozehrané duely. Ať už to bylo v Teplicích nebo Jablonci. Z tohoto pohledu věřím ve větší mentální odolnost týmu, schopnost vypořádat se i s nepříznivým výsledkem, či udržet dobrý výsledek. Bude to o mentalitě, celkové organizaci a stabilitě výkonnosti, abychom byli schopní opakovat kvalitní výkony.“

Co vám ukázala generálka Plzně?

„Vyhrála 4:3, pro diváky to bylo hodně atraktivní utkání. Plzeň mě ale nepřekvapila. Rukopis Adriana (Guľy) je tam vidět. Větší míra rizika, rozehrávka ve spojení s větší aktivitou hráčů, velký akcent na přechodovou fázi po zisku míče – v tom byli hodně kvalitní a dobří. Na druhou stranu nechci říkat, že bych viděl něco zásadního, co by Plzeň neprodukovala i pod trenérem Vrbou. Hráči se nezměnili, ale dostali nový impuls, nový herní způsob, ale až jaro ukáže, nakolik to bude fungovat.“

Bořek Dočkal říkal, že mu na podzim chyběl na hřišti někdo, kdo tým usměrní a dodá mu odvahu. Bylo to tak?

„Vnímal jsem to podobně. V utkáních, ve kterých jsme měli navrch, a pak je nezvládli, určitě taková osobnost chyběla. Z pozice trenéra ne vždy všechno můžete ovlivnit a je důležité, aby někdo takto fungoval i na samotném hřišti. V podobě Bořka může taková role přejít na něho. Nechtěl bych se ale upínat jenom k Bořkovi jako ke spasiteli, který nám vyřeší veškeré problémy. Tak to není.“

Tettehovi se nevyvedla generálka, Kozák má zdravotní problémy. Juliš a Pulkrab jsou pryč. Jak bude Sparta silná v útoku?

„Nemůže reagovat na základě jednoho utkání a Benjamina odstřelit. V přípravě odehrál velmi dobrá utkání, hlavně v domácích podmínkách, ale i proti norskému Bodo. Bohužel se střelecky neprosadil. Nevyšla mu jen generálka, ve které jsem na něj měl daleko vyšší nároky. Na jeho obranu to nebylo jen o něm, ale nefungoval tam tým jako celek. Nejde vše házet jen na něj. Snaží se vnímat, měli jsme spolu individuální pohovor, budeme v tom pokračovat. Mění své myšlení, pracuje na sobě i po tréninku, přidává si a chce být na jaro připravený. Chce branky dávat, ale aby tomu tak bylo, musí přidat ještě více zarputilosti, odhodlání. Kozák odjel ze soustředění se zdravotním handicapem, ale to by během týdne mělo být v pořádku. Václav Drchal po těžké operaci ukazuje, že se o místo bude chtít rvát, v tréninku vypadá velmi dobře. Je ale potřeba si uvědomit, že musí projít určitou cestou, kdy dostane nejprve větší prostor v béčku.“

Myslíte si, že máte v kádru hráče na to, abyste mohli dostatečně vyvíjet tlak na míč, presovat?

„Rozlišoval bych okamžitý presink po ztrátě míče a připravený vysoký presink, tam možná budeme muset udělat určité úpravy, hlavně v postavení a vynucování si chyby soupeře. Nikde není psané, že nemůžeme hrát trochu níž a aplikovat agresivní presink ve středu hřiště. Co se týče okamžitého presinku, tak tam nám trochu chybí stabilita v tom, abychom to byli schopní opakovat ve třicáté minutě stejně jako v páté.

Neuvažujete o posunutí Adama Hložka do středu hřiště?

„Zkoušeli jsme ho v podhrotové pozici, jinak dostával prostor zleva, kde se nám jevil jako silnější hráč. Zejména s dotažení finální fáze do brankového prostoru se silnou střelou. Vnímáme, že pozice podhrotového hráče by mu vyhovovala více, ale nikde není psané, že se do ní nemůže dostat. Bude ale záležet na zdravotním stavu, našem záměru a také toho, že jdeme do zápasu s tím, postavit tým co nejsilnější.“

